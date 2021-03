Svatba na první pohled dnes: Umělá Mykytenko, vášnivý Shrek... A co František?

Uběhlo více než půl roku od vysílání pořadu Svatba na první pohled. Jak žijí účastníci seznamovací reality show dnes? Většina z nich využívá získanou televizní slávu, každý ale šel tak trochu jinou cestou.

Od posledního dílu reality show Svatba na první pohled uběhlo několik měsíců, mezitím se životy účastníků dramaticky změnily!

Ze čtyř párů zůstali spolu pouze Štěpánka Hadenová a její manžel Pavel Dlesk alias Shrek. Dvojici se daří skvěle, dokonce vymysleli společný merch s nápisem "Shrekuju Tě" a sledující jejich lásce velice fandí. Pája se Štěpánkou se nedávno svěřili s oblibou v sexuálních hračkách.

"My máme rádi takovou divočinu, jsme sami divocí. Máme rádi ten tvrdší sex. Někdy máme romantiku, ale to je opravdu vždy jenom chvilinka," prozradila účastnice Svateb v pořadu Život ve hvězdách.

Z Františka je foodbloger, Natálie ukazuje umělé poprsí

Rychle nabité slávy využívají všichni svatebčané z divácky úspěšné reality show. Nejvíce na sebe ale rozhodně strhává pozornost Natále Mykytenko, která se pár týdnů po skončení show rozhodla vylepšit svůj hrudník silikony a obličej injekcemi kyseliny hyaluronové.

Oblíbená ale přeoperovaná blondýnka příliš není, na Instagramu má stále více haterů, než fanoušků. To "manžel" Natálie vzal svou roli influencera za úplně jiný konec a zatím sklízí úspěch.

František se věnuje ve svých stories převážně vaření a fanynky nad jeho šikovnýma ručičkama doslova šílí! Gebra už dokonce pochválila i hvězda internetu Andula.

René má zlomené srdce, Petře nedávno napsal dojemný vzkaz

Renému a Petře vztah nevyšel, ačkoliv si to sympatický sportovec velice přál. Ze své lásky se ale ještě nevyléčil, své manželce z reality show dokonce před necelým měsícem na Instagramu napsal dopis.

"Dnes je to deset let. Přesně deset let na den co se máme s Pepou vzít. Chystám se jí zavolat. Dlouho jsem o ní neslyšel. Sociální média upadly před lety a já o ní moc neslyšel. Vím jen, že už má děti a dokonce pejska, Bonny. Je šťastná. Má úžasného manžela. Skvělou rodinu. Konečně dělá to, co vždy chtěla. Její maminka se má skvěle a děti ji mají moc rády. Měla dlouhé vlasy a krásný úsměv a pořád tu samou jiskru v oku, když jsem ji viděl naposledy. Ale to už je dávno. Vždycky jsem věděl, že bude žít skvělý život. Moc si ho zaslouží. Vykašlala se na lidi co ji potápěli a využívali a začala trávit čas s lidmi co ji doopravdy mají rádi. Chvíli ji to trvalo, ale já věděl, že jednou to zvládne. Jsem na ni pyšný. Myslím na ni, zatím co jsem sám doma. Pořád píšu. Lidi mé čtení baví a dokonce mám v knihovně svou vlastní poličku. Poznal jsem spoustu zajímavých lidí, žen. Hodně cestoval. Žil zajímavý život. Takový, jaký jsem ho chtěl. Deset let uplynulo rychle a teď tady sedím a myslím na ni. Mám radost, že to co jsem v ni viděl, se vyplnilo. Život je o rozhodnutích. Jen nevím, jestli je život děla za nás, nebo je děláme sami. Spíš ale život rozhoduje a nakonec pokládám telefon zpátky. Obuji boty a odcházím do baru. Černé pivo pořád točí a noc je ještě mladá," vyznal se René ze svých citů. S Petrou se prý domluvili, že když budou oba sami za deset let, skončí spolu.

Simona pracuje v rádiu, Radek si našel spřízněnou duši

Zlomené srdce měl i Radek Stöber, jeho manželka Simona mu totiž od začátku dávala najevo, že jim vztah rozhodně nevyjde a skutečně to tak dopadlo.

Radek ale dlouho sám nezůstal, zamiloval se do své fanynky a poslední týdny neustále postuje společné fotografie. Simona takové štěstí v lásce neměla, našla si ale zajímavé zaměstnání.

Míková se aktuálně věnuje moderování v Applaus radiu, kde se učí být dobrou moderátorkou a chce se této profesi v budoucnu naplno věnovat. Zda se nakonec z malého rádia přesune dál, to ukáže až čas…