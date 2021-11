Jiskření v show Svatba na první pohled: Kadri a Andrea posunou svůj vztah dál

Zdroj: TV Nova

Novomanželé z reality show Svatba na první pohled musí bojovat s mnoha překážkami, které jim manželství s naprosto neznámými protějšky přináší. Někdy to mezi nimi velmi skřípe a o pohodové atmosféře si mohou nechat jen zdát. To však není případ Kadriho a Andrey, kteří si v další epizodě užijí pěkně romantický večer!

Sedmý díl romantického sociálního experimentu, který vysílá TV Nova, odhalí, jak na tom doopravdy jsou některé z párů, které se pokoušejí najít lásku na celý život s pomocí vědy. Co pro ně jejich nový partner znamená? Co kvůli němu podstoupí, aby o vztah nepřišli, a co už nejsou ochotní akceptovat? Jarda chtěl svoji novomanželku Romanu potěšit. Protože ví, jak má ráda zvířata, zařídil jí projížďku na koni. Romana si to zpočátku neskutečně užívala, ale pak bohužel spadla tak ošklivě, že jí museli zavolat sanitku a odvézt ji do nemocnice. „Myslel jsem si, že ten pád nebude tak drsný. Furt myslím na to, aby byla v pořádku,“ strachuje se o Romču Jarda. Zatímco se užírá doma, Romana si zoufá v nemocnici: „Nechce se mi tady být, nejradši bych utekla.“

Jiskření mezi Andreou a Kadrim

Andrea a Kadri se musí poprat s návratem do reality, který pro ně nezačal nejlépe. Co nejdříve by totiž měli vyřešit jeden zásadní problém. Zkusí vztah na dálku, což vlastně úplně nevyhovuje ani jednomu z nich, nebo Andrea změní od základu svůj život a bude Kadriho následovat do Švýcarska? Jak by měl podle nich vypadat kompromis? „Mezi námi samozřejmě ještě žádná láska není. Známe se jen chvilku, pořád se poznáváme. Ale co když se třeba za dva týdny do sebe zamilujeme? Co pak?“ naléhá Kadri na Andreu. Na čem se nakonec dohodnou? K jakému obrovskému posunu ve vztahu u nich dojde?

Podivná dovolená Petra a Mirky

Petr byl na svatbě ze své krásné nevěsty nadšený. Jen pár dní po obřadu však přichází rozčarování. Líbánky si totiž představoval trochu jinak. Mirka je zatím dost odtažitá, byť po partnerovi hodně toužila a její cesta ke svatbě byla velmi komplikovaná. „Snažil jsem se ji chytit za ruku, ale nebylo to úplně úspěšný,“ neskrývá Petr své zklamání. Mirka prostě potřebuje více času, aby Petra nejdříve lépe poznala. Nedokáže se zamilovat jen tak na povel. Petrovi vzápětí dokáže, že jí úplně lhostejný není… K čemu se rozhodne?

Znovu to zabouří také u Romana a Andrey, kteří už přesně vědí, co od života a svého partnera chtějí. I oni jsou hozeni do situace, na kterou nejsou připraveni: „Roman vždycky začne vtipkovat, ale pro mě to v ten moment vtipný není,“ svěřuje se Andrea, která má ze společného života s Romanem velké obavy kvůli jeho miminku. Jak si to Roman představuje dál?

Šťastní novomanželé Klára a Michal vyrážejí hned po svatbě na líbánky, kde se naplno projeví její individuality. I u nich to zaskřípe, navíc vlastně kvůli prkotině… Jak to nakonec vezmou? Čím se liší od předcházejících párů?

