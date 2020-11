Svatba na první pohled: Šokující slova vědmy! Nevěra Natálka! A co František?

V příštím díle se František a Natálie vydají na párovou terapii a vypadá to, že to mezi nimi vztahy lehce pročistí, do ideálu to však bude mít stále daleko.

Podle kartářky Michaely Kudláčkové však první dusno mezi manželi vzniklo proto, že se nevěsta na svatební cestě nechovala zrovna jako čerstvě vdaná paní!

"Já si nemyslím, že mu byla úplně nevěrná, myslím si, že se mohla chovat způsobem, který může vyvolat dojem, že věrná nebyla. Z těch karet mám pocit, že se mohla chovat jako koketa, mohla někde s někým tančit, mohla někoho objímat, ale nevidím, že by mu byla vyloženě nevěrná. To tady prostě nemám," prozradila Kudláčková výše zmíněnému deníku, co vyčetla v kartách.

Vědma budoucnost tohoto páru vidí velice pesimisticky, Natálie už má podle ní dokonce vyhlídnutého nového muže!