Svatba na první pohled: Natálka překvapila Františka, ten se skoro rozplakal

„Snažil jsem se jí tu cestu udělat co nejzajímavější. Možná, kdyby se uvolnila, tak by si to užila,“ říká René a trochu zklamaně dodává: „Asi to není dovolená podle jejích představ.“

Podle jejích představ nebyl ani samotný René. Hned po svatbě se rozplakala a naznačovala, že ho nechce. Přiznává ale, že měla veliké nároky. „Dokonalý není nikdy nikdo. Vždycky je potřeba se k tomu nějak dopracovat, aby spolu lidi dokázali fungovat,“ svěřila se pro Nova plus Petra.