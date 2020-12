Láska? František ze Svatby prozradil, kdy nastal ve vztahu s Natálkou zlom

„Bylo to hodně těžký, neznali jsme se. Natálka byla hodně v křeči. Oba víme, že nejvíc jsme si užili ten den, co jsme prožili každý zvlášť,“ vzpomíná František na Zanzibar. „Určitě, co se týče našich pocitů a toho, jak spolu vycházíme, tak rozhodně je to lepší než svatební cesta,“ souhlasí s ním Natália.

„V Praze nám to skvěle začíná fungovat, co se týká komunikace, což byl na Zanzibaru problém,“ dodává. František doplňuje, kdy se vše v dobré obrátilo. „Začalo nám to fungovat po nočním výšlapu na Milešovku, kde se něco zlomilo a začalo to být příjemné,“ konstatoval.