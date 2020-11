Holky přirovnává k nanukům: Rene ze Svatby prozradil svoji teorii

Neupřímnosti se jistě bála, i když se přihlásila do této soutěže. Co na to asi řeknou ostatní? Obavy to ale byly zbytečné. „Kdo je opravdový kamarád, ten mě podpořil a stále podporuje, ať udělám v životě cokoliv. Lidé vždy budou nespokojení, na to jsem už zvyklá,“ má jasno Petra.

„Nemá cenu přemýšlet nad reakcemi okolí. Je to můj život a moje volba. Je mi jedno, co si myslí druzí, i když občas je to těžké. Kdo je spokojený sám se sebou, nemá důvod řešit život a volbu druhých. Navíc nevidím na tomhle pořadu nic špatného,“ dodává.