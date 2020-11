Je to řehole! Účastníci Svatby na první pohled musí dodržovat krutá pravidla

Je jasné, že musí mít pusu na zámek a neprozradit, zda spolu zůstanou či nikoli. Podpis předmanželské smlouvy je automatický. Během natáčení mají k dispozici vztahové poradce. Rok po konci reality show by se měli vyhnout médiím.

Nic jednoduchého to tedy rozhodně není. Dá se předpokládat, že účast některým bude drásat nervy, protože dodržovat pravidla musí být nesmírně psychicky náročné. Nejnáročnější to zatím vypadá pro Natálii, která se před kamerou už jednou zhroutila, a to sotva co pořad začal.