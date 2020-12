Radek ze Svatby nevydýchal Simonu a utekl: Připadám si jako kretén!

Čtyři páry z reality show Svatba na první pohled se spolu snaží vycházet, co to jde. Momentálně jsou na tom nejhůře Simona s Radkem. Zatímco sympatická roztleskávačka drží krok a konflikty se snaží řešit klidně, Radek si vše nechává pro sebe do té doby, než náhle bouchne.