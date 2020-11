Svatba na první pohled: Natálie nekompromisně o tom, v čem má František utrum!

Natálie Mykytenko je bezesporu krásná žena. I přesto má problém najít ideálního partnera a právě proto se rozhodla přihlásit do reality show Svatba na první pohled. Trojice odborníků se v ní pokouší najít soutěžícím protějšek na základě vědy a DNA.

K blonďaté krasavici byl přiřazen sympaťák František Gebr. Stali se tak prvním párem, který si řekl sladké ano, aniž by se předtím kdykoli viděli. Nyní mají oba 30 dnů na to, aby zjistili, zda se k sobě hodí. Oba na sebe neváhali napráskat, co od své drahé polovičky očekávají.