Intimní zpověď Romany ze Svateb: O novém manželovi i nahotě před národem

Zdroj: TV Nova

Druhá série Svatby na první pohled je v plném proudu a někteří účastníci už okusili i stinnou stránku slávy. Výraznou osobností oblíbené reality show je nevěsta Romana Boukalová, která za své bezprostřední chování sklidila pořádnou kritiku. Zeptali jsme se Romany, jak hejty na svou osobu snáší a jaké měla pocity, když poprvé spatřila svého televizního ženicha.

Jak snášíte kritiku, která se snesla na vaši osobu?

Abych byla upřímná, tak na začátku mě to mrzelo, protože s manželem víme, jak to vše bylo. Ale teď nad tím většinou už mávnu rukou. Přeci jen, pokud se zamyslíme, tak kdyby si to člověk bral příliš osobně, asi by se zbláznil.

Není prostě možné se zavděčit celému národu, každý jsme jiný, každý má rád něco jiného, takže pokud si tohle člověk uvědomí, bude nad vodou. Absolutně si nedokážu představit někomu něco vysvětlovat, bránit se. Čím víc se člověk snaží, tím víc přikládáte pod kotel. Pro mě je asi nejlepší to nečíst a být svá.

V komentářích vás často přirovnávají k Natálii Mykytenko z první série. Co na to říkáte?

Ano pravda, taktéž mě přirovnávali k Lence Rybové, to je pro mě čest. Sice nevím, v jakém kontextu bylo přirovnávání, ale budiž. Já to bohužel nepotvrdím, ani nevyvrátím, jestli jsme si podobné. Ještě jsme si nesedly na kafe.

Romana a JaroslavZdroj: TV NOVA

Věříte na lásku na první pohled a jak jste se cítila, když jste poprvé viděla svého televizního ženicha?

Já věřím v lásku na první pohled. No, když jsem viděla manžela poprvé, tak mi spadl kámen ze srdce. Neskutečně mu to slušelo a hlavou mi proběhlo jen: "No Romi, je fakt pěkný!"

Později, když jsme měli možnost se konečně bavit a být spolu o samotě, tak Jaroušek je neskutečný člověk.

Poznávají vás na ulici a je vám popularita příjemná nebo jste spíš uzavřený člověk?

Jsem spíše extrovert a nevadí mi, když mě někdo zastaví a chce se se mnou vyfotit, snad jsem byla vždy namalovaná. (smích)

Tohle se mi stalo naposledy, když jsem šla z nákupu a já jsem z toho byla paf. Ale rozhodně nejsem nějaká americká hvězda, kterou by poznávali všichni všude. Takhle je to v pohodě, v normální míře.

Zažila jste během natáčení okamžik, který byl vyloženě nepříjemný?

No, musím říct, že okamžiků bylo několik. To ale zatím nemůžu říct, protože bych prozradila další díly, ale co je asi nejnepříjemnější je fakt, že ztratíte soukromí. S tím jsem teda měla já osobně docela problém…

Jak vám reality show změnila život?

Rozhodně mi reality show otevřela oči. Není to procházka růžovou zahradou, ale zatím mi ho nijak nezměnila a pokud, tak doufám že jen k dobrému.

Na Instagramu jste po vlně kritiky na filtry rozjela jakousi kampaň pro ženy, hodláte tuto myšlenku hlouběji rozvíjet a věnovat se například podobným tématům i do budoucna?

Osobně mě překvapilo, že opravdu to ženy přijaly a šly do toho, já jsem z toho byla unesená a zahřálo mě to u srdce. Určitě mám v hlavě různé kampaně, které časem vyplují na povrch. Přeci jen se ukazuje, a to i v době tornáda, že český národ umí velmi dobře kritizovat, ale stejně tak se umí semknout a pomoct tam, kde je to třeba. Takže doufám, že i v budoucnu se to ujme a budeme se podporovat vzájemně.