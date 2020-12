Účastníci Svatby se musí rozhodnout: Zamrzí Natálku poslední Františkova slova?

„Byli jsme spolu přes měsíc. Nemyslím si, že Natálku úplně znám. Jsem vděčnej za to, co to bylo a co to dalo a jaká Natálka byla. I přesto, že to není úplně nejhezčí, jak bych si to vysnil,“ přiznává František s tím, že realita se od představy hodně lišila.

To René je naopak z Petry paf a je téměř jisté, že s ní bude chtít být. Napsal jí totiž dopis a nahlas jí ho předčítá. „Ahoj zlato, asi se to s námi veze už od svatby. Čím víc ty ubereš, já přidám. Když jsem na tebe čekal u oltáře, měl jsem strach, že mi tam přijde někdo, kdo bude opakem toho, koho bych chtěl,“ zpovídá se René.