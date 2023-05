Co dnes dělají účastníci ze Svateb? Simona randí, René je herec a žije v Londýně

Zdroj: TV Nova

Z obyčejných lidí se po účasti v kontroverzní reality show staly celebrity. Slávu uměly chytnout za pačesy hlavně ženy, které se účastnily experimentu Svatba na první pohled. Z pár dívek se staly vlivné influencerky a internetové hvězdy.

Nejvýraznější hvězdou Svatby na první pohled je bez pochyb Natália Mykytenko. Půvabná blondýnka po účinkování v pořadu přestala pracovat ve svém původním zaměstnání a začala se naplno věnovat kariéře instagramové influencerky. Na sociální síti Tik Tok je pro změnu hodně vidět bývalá roztleskávačka Simona.

Hvězdy napříč sítěmi

Pomyslný titul nejsympatičtější nevěsta experimentu si vysloužila Simona. Té vztah s kurýrem Radkem Stöberem nevyšel. Už od samého začátku byly mezi nimi vidět značné rozdíly, a tak pro nikoho nebylo překvapením, že se šli po show každý svou cestou. Usměvavá Simona cestuje po celém světě a dle svých sociálních sítí stále hledá toho pravého. Historky z randění, které sestříhá do krátkých videí přidává na svůj Tik Tok. Fanouškům se přiznala, že vyzkoušela i seznamovací aplikace.

Po konci reality show Svatba na první pohled se nějakou dobu spekulovalo o tom, zda nepřeskočila jiskra mezi Simonou a Františkem, který tvořil pár s Natálkou. Spekulace o jejich vztahu ovšem oba velmi brzy vyvrátili.

Z Reného je herec

Ani další účastnice show Petra nenašla ve Svatbě na první pohled lásku. S Reném se po konci experimentu chvíli vídali, ale jejich vztah realitu všedních dní neustál. Petra se pár týdnů po skončení experimentu pochlubila fanouškům na sociálních sítích holohlavým, urostlým sympaťákem Milošem. I ten časem z Petřiných sociálních sítí zmizel a tak to vypadá, že je nyní opět single. Za to René využil svou slávu ze show a snaží se prorazit v hereckém světě. Nedávno dokonce hrál v seriálu Specialisté. Podle jeho Instagramu to vypadá, že v současné době žije v Londýně a je šťastně zamilovaný do sympatické zrzky.