Natálie ze Svatby získala vytouženou svobodu: A František ji poslal k vodě

Zatímco Štěpánce a Pavlovi, kteří jsou druhým vybraným párem, to zřejmě bude klapat, mezi Natálkou a Františkem taková pohoda není. František neustále mluví a jeho manželce to leze na nervy. Při obřadu pochopitelně ještě nevěděla, že to tak bude.

Po krásné romantické svatbě se vypravili na líbánky na Zanzibar, kde zjistili, že ne na všechno mají stejný názor. Oku kamery neuniklo, že soužití to růžové opravdu není. Novomanželé narážejí na zásadní rozdíly svých povah. Společně strávený čas je vyčerpává, místo aby je těšil.