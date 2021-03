Křehká Světlana Nálepková: Po himalájském výstupu skončila s otokem mozku

Šansoniérka Světlana Nálepková sice na první pohled působí jako květinka, umí ale pěkně překvapit. Klidně nazuje na nohy pohorky, vezme krosnu na záda a vyrazí do nehostinné krajiny Tibetu. Jednou se jí to ale tak úplně nevyplatilo.

Světlana Nálepková tíhne k východnímu náboženství, józe a meditaci už nějaký ten pátek. Pravidelně létá do Tibetu a doslova si to tam zamilovala. Ne vždy tomu ale tak bylo. Když tam byla Světlana poprvé, dokonce to její zdraví odneslo hospitalizací v nemocnici.

Poprvé se herečka a zpěvačka vydala na druhý konec světa roku 2012 a to zcela nepřipravena. Měla učit tamní děti v provizorní škole a nakonec si střihnout pětidenní trek, který jí měl ukázat právě krásny Tibetu.

Otřesný pobyt a chuť zemřít

Celý pobyt prý pro ni byl naprosto otřesný, od začátku se prala se zdravotními problémy. Vysoká nadmořská výška jí způsobovala neustálé nevolnosti, krvácení z nosu a záněty dutin. Navíc škola, ve které učila, se školou v pravém slova smyslu nedala ani nazvat.

„Škola tehdy ještě neměla žádné zázemí, neměla učebny, vyučovali jsme venku, 3500 metrů nad mořem na ostrém slunci a ve větru," prozradila deníku Aha!.

I přesto se rozhodla pětidenní trek před odletem neodvolat a zvládnout ho. To neměla dělat. Cesta pro ni byla doslova utrpením. Několikrát ji chtěla vzdát a raději někde zemřít, tak zle Nálepkové bylo. Říkala si, že jestli to dá, už nikdy se do Indie nevrátí.

Špatný zdravotní stav a hospitalizace

Nakonec s velmi podlomeným zdravím odletěla domů, tam upadla do takového stavu, kdy nebyla schopná jíst, pít ani chodit a tři dny jen bezvládně ležela v posteli. Rodina ji chodila kontrolovat, zda dýchá a je ještě naživu. Nakonec musela být převezena do Motola.

„Tam mi našli streptokoka a do toho otok mozku,“ ukončila své vyprávění Světlana, která se brzy zotavila a na Indii začala opět myslet. Nakonec trvalo pouhé čtyři měsíce, než se do Tibetu znovu vrátila, ale tentokrát už mnohem připravenější a psychicky i fyzicky odolnější.

Dnes tam jezdí pravidelně a tento svět se stal jejím druhým domovem. Vítr, déšť i ostré slunce miluje, děti, které vyučuje, přímo zbožňuje a treky dává levou zadní. Nyní jí sice situace kolem pandemie koronaviru zakazuje vycestovat, ale Světlana nezoufá. Věří, že se do svého srdcového místa opět vrátí!

