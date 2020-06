Proč Witowská končí v Událostech? Pravda je jen jedna, říká moderátorka

„Pod to se dá schovat spousta věcí. Pravda je jen jedna. Nemusím natvrdo říkat, co si myslím, ale z toho, co dělám a jak to dělám, něco patrné je,“ podotkla Witowská a dala tak najevo, že další důvody svého odchodu si nechá pro sebe.

Její kolegové to už zřejmě nějakou dobu věděli. „Především o nic náhlého nešlo, spekulovalo se o tom v redakci už delší dobu, takže žádný šok se nekoná,“ svěřil se Parlamentním listům člen redakce České televize.