Světlana Witowská po rozchodu s manželem netruchlí: Už si našla náhradu!

Po odhalení totožnosti nového milence Witowské se okamžitě začalo spekulovat, zda náhodou její odchod z televize nesouvisí právě s novým románkem.

Witowská se totiž s Petrem Kolářem rozhodně neseznámila nedávno, dvojice se pracovně potkávala celé roky. Kolář v České televizi pracoval jako expert na zahraniční politiku, především na vztahy s Ruskem a USA a v obou zemích dokonce působil v roli českého velvyslance! Ačkoliv se znali dlouho, jiskra přeskočila teprve nedávno.

Není tomu ani měsíc, co moderátorka oznámila krach manželství a deník Blesk ji o víkendu vypátral v jižních Čechách na romantickém dostaveníčku s ex kolegou Petrem Kolářem. Na přátelský výlet to však rozhodně nevypadalo, dvojice si neodpustila držení za ruku, letmé polibky, či doteky! Zda se bude jednat jen o letní úlet, nebo spolu vytvoří Witowská s Kolářem pár, na to si budeme muset ještě nějaký čas počkat…