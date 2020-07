Znáte dcery Sylvestera Stalloneho? Všechny jsou modelky!

Slavný filmový herec Sylvester Stallone je známý především svými rolemi, ale mnohem pyšnější než na své úspěchy je na své dospělé dcery. Vyrostly totiž do nebývalé krásy!

Začátky Sylvesterovi kariéry v sedmdesátých letech nebyly zrovna jednoduché. Poté, co tři týdny spal v autobusovém nádraží, přijal roli v pornografickém filmu. Asi si tehdy jen těžko dokázal představit, že se už za pár let proslaví po celém světě jako scénárista a hlavní hrdina filmu Rocky. Film, který byl vyroben s extrémně malým rozpočtem, se stal obrovským hitem. Byl to film s nejvyšší návštěvností v roku 1976 a získal tři Oscary.

Po úspěchu Rockyho, Sylvester Stallone ve filmech o boxerovi pokračoval, napsal ještě čtyři pokračování (až u pátého dílu byl autorem scénáře někdo jiný).

S ohledem na Stalloneho slávu není žádným překvapením, že se média po celou jeho kariéru čile zajímala o jeho milostný život. Bylo totiž o čem psát…

Během svých tří manželství si herec pořídil dohromady pět dětí, jeho nejstarší syn, Sage, zemřel v roce 2012.

Krásné po matce

Jeho tři nejmladší děti - dcery Sophia, Sistine a Scarlet - už vyrostly a dnes pracují jako modelky.

Sylvester Stallone poprvé se oženil, když mu bylo 28 let, vzal si za manželku Sashou Czackovou. On a Sasha měli dvě děti, syny Sage a Seargeoho, který trpí autismem. Sylvester a Czacková se rozvedli 14. února 1985.

Následovalo mediálně výživné manželství s herečkou a modelkou Brigitte Nielsen. Poznali se při společném natáčení, ale jak rychle jejich láska zahořela, tak rychle také zhasla - dva roky po svatbě se rozvedli. Po několika dalších vztazích - s Janice Dickinson a Angie Everhart - se Sylvester oženil potřetí.

S Jennifer Flavin se vzali v květnu 1997. Mají spolu tři dcery: Sophii (narozena v roce 1996), Sistine (1998) a Scarlet (2002). A Sylvester miluje sdílení fotografií svých půvabných dcer na svých účtech na sociálních sítích!

Dnes všechny tři Stalloneho dcery pracují jako profesionální modelky.

Sestry jsou si prý velmi blízké a tráví spolu hodně času. Dokonce spolupracují i na některých pracovních projektech! Sophia byla nedávno soudkyní projektu Project Runway a se svou mladší sestrou Sistinou pak dělala reklamní kampaň pro Dolce & Gabbana.

Všechny tři dívky se díky otci často objevují na červených kobercích slavnostních premiér, vždy v ohromujících šatech. Sistine se jako modelka objevila v časopisech Nylon a W.

Rozum staví nad krásu

Všechny tři sestry také loni v létě pózovaly pro Harpers bazar v Austrálii. Ale nemyslete si, že jsou Stalloneho dcery jen hezká ramínka na šaty, dbají také na své vzdělání, jak píše stránka Little Things.

Sophia a Sistine navštěvují University of Southern California a Scarlet je stále na střední škole. Sylvester je na dcery nesmírně hrdý a neustále oceňuje jejich úspěchy a chválí je za jejich kariéru.

Ví, že jeho dcery jsou krásné, ale záleží mu evidentně víc na tom, jaké budou uvnitř, než jak vypadají zvenčí. A to je rozumný názor - krása je přeci jen poměrně křehká přednost, kterou postupně ohlodá u každého čas…

Sofie, Sistine a Scarlet jsou díky tomu naprosto krásné, protože jejich osobnosti jsou stejně ohromující jako jejich vzhled.

Je zřejmé, že Sylvester a Jennifer byli úžasní rodiče. Přestože byly dívky vychovávány v centru pozornosti médií, nezpychly a dělají rodičům jen radost.

V naší galerii se můžete podívat, proč je na ně otec tak moc pyšný.