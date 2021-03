Jak šel čas s jediným synem Bílé: Z Filipa vyrostl lamač dívčích srdcí

Synovi Lucie Bílé bylo nedávno šestadvacet a nutno podotknout, že z něho vyrostl opravdový fešák. Holky mají ale smůlu, jelikož na něj ve zdejších končinách příliš často nenarazí. Filip tráví většinu času v zahraničí, kde převážně studuje.

Syna Filipa má Lucie s fotografem Petrem Kratochvílem. Zpěvačka tvrdí, že Filip geny nezapře. „Myslím, že bude po tatínkovi spíš světoobčan. Baví ho celý svět, a jakmile tohle všechno pomine, ta hrůza, tak se zase rozeběhne,“ řekla Bílá pro super.cz.

Filip momentálně pobývá v Čechách, jelikož mu pandemie nedovolí příliš cestovat. „15. 3. je můj nejmilejší den. Díky tobě, broučku. Všechno nejlepší k narozeninám,“ napsala zpěvačka ke snímku, kde objímá syna. Je ráda, že může jeho narozeniny oslavit s ním.

Filip ji tak oblažuje svojí přítomností a navíc jí pomohl otevřít rodinné divadlo. Divadlo s příznačným názvem Divadlo Lucie Bílé zpěvačka vlastní napůl s Kratochvílem. „Měl bych tady dělat i umění, ale zároveň budu u dveří a kdekoliv, kde bude potřeba,“ prozradil Filip dle Blesku pro ženy při otvíračce.

Filip nadání zdědil po mamince, na jevišti se nestydí

„Když tady byla představení pro turisty, uváděl jsem diváky a k tomu moderoval,“ dodal. „Důležité je, aby lidi věděli, že je to rodinné divadlo. Doufám, že se tady do toho jednou zapojí i naše děti. Dneska tady tedy byli dva, Filip a Pavel, kteří pomáhali, přiložili ruce ke všemu a starali se o vše, co bylo potřeba,“ řekla při otevření Bílá.

Pavel je synem Kratochvíla a Babůrkové, která fotografa od Bílé odloudila. To ale zpěvačce nebrání, aby ho zaměstnala. Všechny křivdy už jsou zřejmě zapomenuty.

Bílá je na syna právem hrdá

Pavel je však jiný než Filip. Na jeviště se mu nechce. „Já na mluvení před lidmi tak dobrý nejsem, mám ostych. Mě zajímá spíš technická stránka divadla. Ale taky jsem připravený dělat, co bude třeba,“ svěřil se Pavel Kratochvíl.

To Filip se na jevišti už ocitl. „On už tady v jednom vizuálním představení pro turisty hrál a měl tady i takový workshop, který mu neskutečně šel. Možná se sám divil, že na to jeviště patří taky,“ chválila svého syna zpěvačka, která momentálně žije s přítelem Radkem Filipim, s nímž je konečně šťastná.