Tajemství sebevraždy Vlasty Brodského: Neunesl pohled na nemohoucího Horníčka

Zdroj: Profimedia

Kamarádi ho přezdívali Bróďa a milovali jeho černý suchý humor, za kterým však tajně skrýval deprese. Nikdo mu totiž nevěřil, že jimi opravdu trpí. Nakonec ho však dovedly až do stavu, kdy neunesl pohled na umírajícího kamaráda a raději se rozhodl svůj život ukončit, dokud za sebe zodpovídal sám.

Herec Vlastimil Brodský byl velký talent a ještě větší svůdník. Měl po svém boku ty nejkrásnější ženy té doby. Chtěla si ho vzít Jiřina Jirásková, žil s Janou Brejchovou, ale ten nejhlubší vztah měl se svou blízkou kamarádkou Stellou Zázvorkovou. Té napsal den před svou smrtí dopis, kde bylo mnohé naznačeno.

Herečka však volání svého přítele nepochopila a Brodský se 20.dubna roku 2002 na své chalupě zastřelil. O sebevraždě podle blízkých mluvil dost často, ale nikdy nezapomněl dodat, že on by to ale nikdy nedokázal, protože se na to má moc rád.

Brodský celý život mluvil o smrti

„Celý život mluvil o smrti, ale bál se hlavně umírání,“ prozradila Blesku Zázvorková, která si vyčítala, že ho vzala na návštěvu do nemocnice za kolegou Miroslavem Horníčkem. Ten tam ležel s těžkou cukrovkou a po mozkové příhodě. Brodský prý pohled na nemohoucího kolegu na přístrojích neunesl. V tu chvíli se rozhodl, že nikdy nechce dopadnout stejně.

Jeho první manželka Bíba říkala, že ho děsila jak smrt, tak život. Nakonec se ale rozhodl, že smrt pro něj bude lepším řešením. Nebyl schopen fungovat. Nedorazil ani na narozeniny své nejlepší přítelkyně. Den před smrtí Stelle napsal alespoň dopis, kde se za to omlouval. Nedal by to, velká společnost ho děsila.

Večer před sebevraždou se skvěle bavil

Večer před osudovým činem byl Bróďa na večeři s přítelem Miroslavem Čerbákem a jeho manželkou, dobře se bavili a o nějakých myšlenkách na smrt nemohla být ani řeč. Po jídle se Brodskému udělalo nevolno, tak se s řidičem přesunuli k Brodskému na chalupu, kde poseděli do půlnoci a herec pak odešel spát. Čerbákovi následně odjeli domů. Na chalupě ale zůstal s hercem jeho řidič, který ráno odjel do obchodu pro snídani. V tu chvíli se Brodský rozhodl své zoufalství dovést do konce a na chalupě se zastřelil.

Jako první se šokující zprávu dozvěděla jeho bývalá manželka Bíba, která to musela oznámit jeho dětem. Tereza se zdrcujcí zprávu dozvěděla během pobytu ve Švýcarsku a syn Marek se po vyslechnutí zdrcujících informací vyboural. Nebylo pro ně vůbec snadné se se smrtí tatínka vyrovnat. Dodnes si nesou ve svých životech jak geniální stránky svých rodičů, tak i ty temné.