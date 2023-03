Krize? Klusová by chtěla desítky dětí s manželem, ten ale raději řádí na večírku

Zdroj: profimedia

Tamara Klusová patřila před narozením dětí k velmi ambiciózním ženám. Snažila se prorazit v pěvecké soutěži, s manželem Tomášem Klusem si střihla duet a objevovala se na jedné společenské akci za druhou. Nyní ovšem okusila mateřství a vše s ním spojené a neměnila by.

Zatímco Klus se pořádně otáčí, Tamara do práce nespěchá. Slavný zpěvák vzal dokonce roli v jednom z nekonečných seriálů, objevuje se na obrazovkách TV Prima v seriálu ZOO.

Matka Tamara

Pětatřicetiletá matka tří dětí přemýšlí nad dalšími ratolestmi. V rozhovoru pro pořad Mámy sobě přiznala, že by klidně zvládla dětí dvacet. Má to ovšem háček, děti by chtěla bez těhotenství. „Je mi pětatřicet a vím, že biologický materiál mění svoji kvalitu, zároveň bych si ale dovedla představit být dočasnou pěstounkou,“ svěřila se a dodala, že i tato varianta není úplně dokonalá. Bojí se, že by se nedokázala dítěte třeba po roce vzdát. První dcera Josefína se Klusovým narodila v roce 2013, syn Alfréd přišel na svět v roce 2016 a hned rok na to přivítali do rodiny dceru Jenovéfu. Samotná Tamara je ze čtyř sourozenců.

Krize

Minulý rok na podzim se spekulovalo o tom, že u Klusových není vše jak má. Tamara se stáhla ze sociálních sítí, kde je jinak velmi aktivní a má na nich i řadu placených spoluprací. Chvíli na to prosákla na veřejnost zpráva o tom, že samotná bez rodiny a manžela odcestovala. O tom, že vše není zalité sluncem, nasvědčovalo i působení rodiny Klusových na premiéře filmu Přání k narozeninám. Tamara, Tomáš a nejstarší dcera sice dorazili jako spokojená rodina, časem se ovšem rozdělili. Tomáš se Tamaře mezi fotografy lehce ztratil, a tak si influencerka sedla na bar se sklenkou bílého vína, kde posedávala sama s telefonem v ruce.