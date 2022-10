Táňa Pauhofová tajně porodila: Hrdý otec prozradil jméno i pohlaví miminka

Zdroj: Profimedia

Táňa Pauhofová oznámila na svém Instagramu šťastnou novinku. Herečka přivedla na svět prvorozeného potomka, kterého má s o deset let mladším hudebním skladatelem Jonatánem Pastirčákem. Pyšný otec později prozradil, zda se jim narodil syn, nebo dcera.

Táňa Pauhofová rok před čtyřicítkou porodila své první dítě. Zprávu o těhotenství herečka potvrdila letos v dubnu.

S o dekádu mladším hudebníkem Jonatánem Pastirčákem se hvězda dala dohromady před čtyřmi lety ve Slovenském národní divadle a svatba proběhla loni v září. I když si hvězda své soukromí bedlivě střeží, narození miminka sdílela se svými fanoušky na sociální síti.

Šťastnou novinku oznámila třemi snímky, ke kterým napsala jen "Miluji". Pastirčák byl ale o něco sdílnější a přidal i informaci o jméně a pohlaví jejich prvního společného potomka. "Jsem moc hrdý otec. Hrdý na mé dvě nejodvážnější holky. Táňa a Míla," pochlubil se novopečený tatínek na Instagramu.

Od práce si dá pauzu

Táňa Pauhofová v rozhovoru pro idnes.cz krátce před porodem prozradila, že se na novou životní roli velice těší. Herečka zároveň přiznala, že je ráda, že si na mateřství počkala.

"Nemám pocit, že by mě doteď cokoliv tlačilo. Já si myslím, že věci jsou tak, jak mají být. Miminko přišlo tehdy, kdy cítilo, že může přijít do super rodiny. Tak přišlo ve svůj správný čas. Je jasné, že se teď ponořím do této role, protože je velmi důležitá. Potom uvidíme, co nás společně bude čekat dál," svěřila se Táňa s tím, že si hodlá od práce dát na nějaký čas pauzu.

"Jestli si myslíte, že bych z porodnice utíkala hned někam na plac, tak až takhle běsná tedy nejsem," uzavřela hrdá maminka.

