Táňa Pauhofová prozradila, jak bude probíhat porod, pohlaví miminka zná

Zdroj: Profimedia

Slovenská herečka Táňa Pauhofová dlouho schovávala své těhotenské bříško. Dokud to šlo, tak si informaci o svém těhotenství nechávala pro sebe. Až poslední měsíc před porodem začala poskytovat rozhovory a otevřeně mluvit o přípravách na porod a mateřství.

Rusovlasá herečka se rok před čtyřicítkou stane poprvé maminkou. Otcem dítěte je její o deset let mladší manžel, hudebník Jonatán Pastirčák. Svatbu se jim podařilo perfektně utajit před veřejností. Oblíbená herečka se nechala slyšet v jednom z rozhovorů, že se ve filmech vdává velmi často, a tak jí stačila malá a komorní svatba.

Měsíc do porodu

„Do porodu mi zbývá necelý měsíc. Pohlaví miminka s manželem a rodinou víme, ale necháme si ho pro sebe, i jméno,“ prozradila v rozhovoru pro Blesk. Drobná herečka přibrala v těhotenství patnáct kilogramů, příbytek na váze je ovšem vidět jen na jejím těhotenském bříšku. „Neměla jsem žádné speciální chutě, akorát jsem se neomezovala. Paní doktorka říkala, že přibírám tak akorát. Neměla jsem ani žádné těhotenské nevolnosti, prostě jsem brala vše tak, jak přicházelo,“ pochlubila se nastávající maminka.

Vzorný manžel

Táňa se rozhodla, že rodit bude v porodnici. „Mám plnou důvěru v lékařích, takže jsem od začátku měla jasno. Manžel chce být u porodu, jen doufám, že to stihne. Vím, že stihne a bude mou největší oporou,“ dodala. Právě Jonatán byl ten, kdo potvrdil těhotenství Táni médiím. „Ano, je to fantastická zpráva,“ radoval se. „Těším se, že budu otec,“ prozradil slovenskému listu Plus 7 dní.