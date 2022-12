Youtuber Tary má za sebou průšvihů víc než dost: Rychlá jízda i ponížení dítěte

Zdroj: Profimedia

Patří mezi nejúspěšnější youtubery a parkouristy Česka, časopis Forbes ho dokonce zařadil mezi sto nejvlivnějších mladých lidí. Tary však minimálně v minulosti nebyl tím pravým vzorem pro vaše děti. Skandálů má za sebou víc než dost.

Tary se u nás proslavil jako parkourista, který svá videa natáčel na YouTube a díky tomu uchvátil tisíce mladých lidí, kteří chtěli být jako on. Bohužel jim však kromě této sportovní dovednosti ukázal i svou odvrácenou tvář. Byl totiž velký průšvihář.

Vše začalo jeho rychlou jízdou autem po dálnici, kdy se natáčel na YouTube v rychlosti překračující 250 kilometrů za hodinu a říkal si u toho pirát silnic. Asi si bohužel neuvědomoval, že mohl zabít sebe nebo někoho jiného. Sám se tenkrát vyjádřil tak, že při hledání populárních témat zapomíná přemýšlet.

Kolegové se od něj distancovali po několika průšvihách

Už tenkrát se od něj spousta kolegů distancovala a nazvala ho hazardérem a hlupákem, se kterým nechtějí mít nic společného. To ale pořád nebylo nic proti tomu, co předvedl dále. Mluvíme o prodeji jeho skvělé dekorativní figurky pro děti, se kterou se nedalo hrát, proto pro děti vlastně vhodná nebyla. A to tento lapač prachu stál neuvěřitelných 1 500 korun. Navíc nebyla kvalitní a většině fanoušků, nad kterými se rodiče slitovali a koupili ji, dorazila rozlámaná.

Třešničku na dortu své image však Tary dodal, když na jednom ze svých kempů setřel malého chlapce, který se ho zeptal, proč má na e-shopu tak drahé oblečení, že si ho nemůže dovolit. Parkourista mu přede všemi zostra odpověděl: "Já nemám drahý oblečení, to jen ty máš málo peněz!" Chlapce následně po tomto zesměšnění začali ve škole spolužáci šikanovat. Tary se nejprve snažil vymlouvat, že to tak nemyslel, pak se chtěl chlapci omluvit, ten s ním ale pochopitelně už mluvit nechtěl.

Dítě ho změnilo

„Je velmi smutné, že má někdo zapotřebí ustřihnout pouze část videa, aby z věty vytržené z kontextu udělal senzaci. Nebyla to urážka nebo komentování sociální situace toho chlapce nebo jeho rodičů. Byla to diskuze prodávajícího s kupujícím. Faktem na místě prostě bylo, že klučina neměl peníze na to, co si chtěl koupit. Když jdete do obchodu pro boty a máte jen polovinu peněz, také vám je neprodají,“ řekl Tary po incidentu Blesku.

Po nějaké době se vše v dobré obrátilo, když se mu a jeho manželce Stáně narodila dcera. V současné době je kolem bouřliváka klid a jistě to tak i zůstane.

