Děti Táty v sukni: Co dnes dělají dětští herci z oblíbené rodinné komedie?

Populární snímek Táta v sukni s legendárním hercem Robinem Williamsem v hlavní roli se ihned po uvedení stal absolutním hitem. V rolích dětí imitátora hlasů Daniela Hillarda se představili tehdy ještě zcela neznámí herci. Jak jim tento filmový hit změnil život?

Je to už více než 25 let, co si Táta v sukni omylem zapálil hrudník při vaření večeře a inspiroval ostatní se svou podomácku vyrobenou pleťovou maskou. Devadesátkový snímek, v jehož hlavní roli se objevil herec Robin Williams, byl okamžitě hitem jak mezi dospělými, tak malými dětmi. Kromě Robina Williamse si ve filmu zahráli také například Sally Field a Pierse Brosnan. V dětských rolích se pak objevili Lisa Jakub, Matthew Lawrence a Mara Wilson. Ani jedno z filmových dětí však u herectví nezůstalo…

Známá dětská hvězda

Zřejmě největší slávu v životě prožila Mara Wilson, která si v Tátovi v sukni zahrála malou Natalii. V době uvedení filmu jí bylo pouhých šest let, její kariéra ale nezadržitelně rostla. Zahrála si pak také Matildu ve stejnojmenném snímku, jež je dodnes rovněž nesmírně populární, a objevila se i v rodinné komedii Zázrak v New Yorku.

Největší kariérní úspěchy ale zažívala právě jen v devadesátých letech. Později se objevila v menších rolích, až nakonec hereckou kariéru definitivně pověsila na hřebík. Nyní je z ní spisovatelka. Dle svých vlastních slov se nikdy jako herečka vlastně ani necítila. „Nikdy jsem nechtěla být slavná. Vyrostla jsem v Los Angeles a prostě jsem byla dítětem, které hrálo ve filmech. Spíše to byl můj koníček,” nechala se v roce 2016 slyšet podle webu Hello Magazine.

Z herce zpěvákem

Ani Matthew Lawrence, představitel rošťáka Chrise, se před filmovými kamerami nijak zvlášť neohřál. Poprvé se objevil v seriálu Dynastie. Pořádný prostor dostal pak právě v Tátovi v sukni, větších rolí se ale nikdy nedočkal.

V roce 2017 založil společně se svými bratry kapelu s názvem Still Three. Herectví se tedy vůbec nevěnuje a veškerou svou energii směřuje do hudby a do své manželky.

Spisovatelka, cvičitelka jógy, máma čtyř psů

Herečka Lisa Jakub ztvárnila nejstarší ze tří dětí, Lydii. Lise bylo v době natáčení patnáct let a navštěvovala střední školu. Jak později uvedla, natáčení Lise bránilo v pravidelném chození do školy, a proto byla ze školy vyhozena. „Byla jsem naštvaná a Robin Williams se mě zeptal, co se stalo. Další den za mnou přišel do karavanu s tím, že řediteli školy napsal dopis, ve kterém jej žádal, aby zvážil můj vyhazov,” svěřila se herečka, ale dodala, že takový pokus o návrat úplně nezabral. „Škola si dopis zarámovala, pověsila v ředitelně a nezeptali se mě, jestli se nechci vrátit,” dodala ještě Lisa.

Ta se na stříbrném plátně a televizních obrazovkách objevovala až do svých dvaadvaceti let. Pak ale také pověsila svou hereckou kariéru na hřebík. Napsala dvě knihy, stala se cvičitelkou jógy a stará se o čtyři psy. A prý je takto naprosto spokojená.

Táta v sukni je legendárním filmem:

Zdroj: Youtube