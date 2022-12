Taťána Kuchařová vyvrací spekulace: Místo lásky pracuje a žije pro přátele

Zdroj: Profimedia

Modelka Taťána Kuchařová začala po rozvodu s Ondřejem Gregor Brzobohatým pracovat snad více než kdy předtím. Na sociální síti často zveřejňuje snímky a videa z různých pracovních setkání, focení i charitativní činnosti. Když už má chvíli volna, věnuje ji buď sama sobě nebo přátelům. Zdá se, že na nového partnera by zatím neměla ani čas.

Taťána Kuchařová je k nezastavení. V posledních několika týdnech zvládla uvést do prodeje svůj vlastní parfém, jezdí na jedno focení za druhým a k tomu všemu se ještě věnuje své charitativní organizaci Krása pomoci. I přesto si ale dokáže najít čas i na své blízké a hlavně sama na sebe. „Užívám si svobody a… Jak bych to řekla? Nevím, kam dřív. Pořád mě zvou přátelé a kamarádi na různé večeře, obědy. Práce mě obrovsky vytěžuje, hodně cestuji. Musím říct, že to je fajn období, které se mi možná už nikdy nezopakuje,” nechala se před několika týdny modelka slyšet v rozhovoru pro iDNES.

Velké plány

Taťána Kuchařová přiznává, že v manželství neměla na práci tolik času, jako má dnes. A proto toho chce patřičně využít. „Jsem zakouslá do práce a dávám veškerou energii do nových projektů. Chystám i vlasovou péči, kterou teď vyvíjím na příští rok a tak dále. Odevzdala jsem návrhy na mou už třetí autorskou kolekci oblečení, takže makám. Věnuji se nadaci, věnuji se spolupráci s OSN a chystáme aktivity na příští rok do zahraničí, takže jsem plně vytížená. Pak mi zbývá trošku času pro sebe, který vyplňuji chalupou a kamarády. Ale nebráním se novým kontaktům. Samozřejmě, že ne,” vysvětlovala ještě nejkrásnější žena světa pro rok 2006. A logicky tak mnohé napadlo, že se možná v jejím životě již vyskytuje nová láska.

Ráda mystifikuje

To ale modelka odmítá a spíš se podobným domněnkám směje. „Já jsem se doslechla až do Bhútánu, že mám prý nového chlapa. Tak nemám. Ale ne proto, že by nebylo z čeho vybírat, ale těch osm let mi zatím stačilo a dávám si čas pro sebe. Užívám si svobody. Rozhodně nejsem sama, ale to neznamená, že jsem v novém vztahu. Prostě to byla kachna,” uvedla pro super.cz a dodala, že možná některé zmátl nějaký její fórek, který zveřejnila na svém Instagramu. „Někdy je hezké mystifikovat,” řekla na závěr.