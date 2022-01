Taťánu Kuchařovou podraz od manžela zlomil: S žalem ve tváři byla k nepoznání

Zdroj: Profimedia

I když se o problémech v jejich vztahu hovořilo dlouho, Taťána Kuchařová do poslední chvíle doufala, že se jí manželství s Ondřejem Gregor Brzobohatým podaří zachránit. Jakoukoliv naději jí ale pak vzal právě její manžel, když vyplulo na povrch, že se už stačil zamilovat jinde. Taťána Kuchařová je z celé situace pochopitelně nešťastná, což na ní ostatně bylo víc než patrné. Když totiž vyšla do ulic, ve smutné tváři by nejkrásnější ženu světa pro rok 2006 poznal asi jen málokdo.

Dlouhých osm let tvořili dost možná nejkrásnější pár českého šoubyznysu a pro mnohé byli ztělesněním skutečné lásky. Byly doby, kdy bez sebe Ondřej Gregor Brzobohatý a Taťána Kuchařová nedali ani ránu, na všechny společenské události chodili spolu, nešetřili dotyky ani polibky a jejich vztah působil jako ta nejhezčí pohádka. Tomu už je ale dávno konec.

Již delší dobu se proslýchalo, že manželství Kuchařové a Brzobohatého zasáhly jisté problémy. Když ale dvojice v červnu loňského roku obnovila svůj manželský slib, mnozí nabyli dojmu, že jsou jakékoliv krize zažehnány. Jenže jen pár týdnů na to se všechno začalo sypat jako domeček z karet. Taťána i Ondřej se ale vždy velmi přísně střežili své soukromí, a tak pravděpodobně nikdo s výjimkou jejich nejbližších netušil, že je něco špatně. S pravdou pak vyšli ven až loni v prosinci, kdy zdroj z jejich okolí deníku Blesk potvrdil, že manželé žijí odděleně.

Oba si žijí svůj život

„Máme už vlastní životy, od srpna víceméně žijeme každý po svém,” uvedl v návaznosti na tvrzení blízkého člověka z jejich okolí Ondřej Gregor Brzobohatý pro pořad Showtime, přičemž jen pár okamžiků předtím jej fotoreportéři Blesku přistihli ve společnosti tanečnice Zuzany Pilné, ke které se hudebník choval více než přátelsky a se kterou následně strávil noc ve svém novém bytě na Malé Straně.

Tvrzení o tom, že si tedy oba s Taťánou již od srpna žijí po svém, byl ale dost možná jen jeho úhel pohledu. Jeho manželka se totiž zuby nehty snažila manželství zachránit a o nové ženě v životě svého muže neměla sebemenší tušení. „Jediné, co k tomu můžu říct, je to, že náš vztah jsme teprve definitivně ukončili až včera a požádám o rozvod. To, co jsem se dozvěděla z médií, mě překvapilo a zaskočilo. Je to pro mě pochopitelně veliké zklamání v člověku, kterému jsem věřila a plánovala s ním aktuálně rozšířit rodinu a se kterým jsem 30. 6. 2021 obnovovala manželský slib, který pro mě manžel přichystal jako překvapení k našemu pátému výročí svatby,” reagovala na slova svého manžela Taťána Kuchařová.

Chování manžela ji zničilo

Zraněná Kuchařová nyní pravděpodobně nepřemýšlí nad ničím jiným než nad ukončeným vztahem, do kterého vkládala mnoho nadějí a do úplného konce doufala, že se nakonec všechno otočí k lepšímu. Deníku Blesk se před pár dny podařilo Kuchařovou zachytit na ulici před jejím domem na Smíchově. Schovala se do velkého svetru s rolákem, na hlavu nasadila čepici a na oči sluneční brýle, a to i přesto, že bylo venku poměrně zataženo. Na první pohled ale bylo jasné, nakolik se na ní rozchod podepsal. Nejkrásnější žena světa pro rok 2006 vypadala unaveně a působila otekle. Pravděpodobně v důsledku bezesných nocí.