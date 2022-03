Taťána Kuchařová po rozchodu opět utekla z Česka: Odletěla na druhou stranu země

Zdroj: Profimedia

Modelka Taťána Kuchařová se po rozpadu vztahu se svým manželem Ondřejem Gregor Brzobohatým rozhodla dělat všechno, jen nesedět doma. Na doporučení terapeuta před několika týdny prchla na severní pól. Jen co se vrátila, vystřídala zimu za slunce. Tentokrát její kroky ale směřovaly ještě dál.

Přestože byla modelka Taťána Kuchařová z rozpadu manželství zdrcená, zdá se, že čas přece jen některé rány zacelil a kráska nyní září úsměvy na všechny strany. Možná se tak děje i proto, že zaměstnává hlavu prací a také cestováním. Na myšlenky na dávno ztracenou lásku tak nemá čas. Před několika týdny se nejkrásnější žena světa pro rok 2006 vydala nečekaně na dovolenou na severní pól. „Můj terapeut mi doporučil dělat věci, které jsem předtím nikdy nedělala. Tak jsem odletěla na severní pól,” napsala před časem Kuchařová na svém Instagramu a připojila i několik snímků ze zasněžené krajiny. Zároveň tímto příspěvkem prozradila, že ji rozpad manželství dohnal až do péče odborníka.

Další dovolená, další úsměv

Když se pak Taťána vrátila do Česka, dlouho ve své domovině nevydržela. Už po pár dnech totiž opět frnkla pryč. Tentokrát si ale chtěla užít slunce a hory tak vystřídala za písečné pláže. A to v plné parádě. Taťána se totiž vydala až do Kalifornie, kde si užívá v Malibu – v místě, kde žije celá řada světoznámých hvězd. Ze své dovolené zveřejnila několik snímků, přičemž na jednom z nich pózuje v červených plavkách a užívá si slunečních paprsků.

Taťány se pochopitelně velmi dotklo, když prosáklo na povrch, že se její manžel zamiloval jinde. Je tady jasné, že dělá všechno proto, aby všechny špatné myšlenky dostala z hlavy. Dovolená je pak dvojí výhrou. Taťána totiž zůstane zabavená a nemusí nad vším přemýšlet a zároveň netráví čas v bytě, který s manželem několik let sdílela.

Bolestivý rozchod

Už v polovině loňského roku se začalo proslýchat, že manželství Taťána Kuchařové a Ondřeje Gregor Brzobohatého prochází krizí. To se následně potvrdilo ve chvíli, kdy zdroj z jejich okolí Blesku prozradil, že dvojice dokonce od srpna nebydlí společně. A později se ukázalo, že Ondřejovo srdce už tluče pro jinou ženu. Z toho byla Taťána zdrcená, protože doufala, že se nakonec udobří a budou pokračovat na společné životní cestě. Oznámila, že požádá o rozvod, a na několik dní se stáhla ze sociálních sítí. Dnes už je ale opět aktivní a zdá se, že se jí skvěle daří kráčet životem i bez manžela po jejím boku.