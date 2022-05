Taťána Kuchařová ukázala fotku z dětství: Svojí mamince jako by z oka vypadla

Zdroj: Profimedia

Modelka Taťána Kuchařová má krásu zkrátka v genech. Při příležitosti oslav Dne matek na sociální síti zveřejnila snímek z dětství, na kterém je zvěčněná ještě coby miminko v náručí svojí maminky. A fanoušci se nestačili divit. Nejkrásnější žena světa pro rok 2006 si je totiž se svou maminkou až neuvěřitelně podobná.

Jako spousta dalších, ani modelka Taťána Kuchařová neopomenula oslavy Dne matek a na svém Instagramu nejdůležitější ženě ve svém životě poděkovala za vše, co pro ni udělala. Zveřejnila dávný snímek, na němž ještě jako malá holčička pózuje se svou maminkou, která ji chová v náručí. „Mami… Děkuju ti za všechno,” napsala Taťána k fotografii a text ještě doplnila třemi červenými srdci.

Krásná po mamince

Příspěvek okamžitě vzbudil velkou pozornost a fanoušci modelky vzali sekci komentářů útokem. „Jste krásná po mamince a spíše to vypadá, jak kdyby vás držela jen vaše starší sestra,” napsala jedna z obdivovatelek Taťány Kuchařové. „Máte překrásnou maminku. Jako holčička,” rozplývala se nad roztomilým snímkem další z komentujících. „To je tak krásná fotka, Taťáno, mamince jsi hodně podobná, byla jsi moc krásné miminko,” zněla ještě další z reakcí, kterých se pod fotografií objevilo opravdu mnoho.

Náročné období

Modelka Taťána Kuchařová se před několika týdny rozvedla s hudebníkem Ondřejem Brzobohatým a jak je zřejmé z jejích sociálních sítí, obrovskou životní změnu se jí daří dobře zvládat. Byly ale doby, kdy jí do smíchu rozhodně nebylo, a to konkrétně na konci loňského roku, když na veřejnost prosákla informace o tom, že její manželství dospělo do svého konce. „Měla jsem období, kdy jsem nebyla schopná vůbec nic dělat a byla jsem ráda, že jsem ráno vstala,” nechala se modelka slyšet v rozhovoru pro Blesk.

Naštěstí má kolem sebe kupu přátel a hlavně rodinu, která jí je velkou oporou. Společně s nimi a také s pomocí terapeuta se jí podařilo náročné období překonat a nyní modelka už jen vyhlíží lepší zítřky.