Taťána Kuchařová vyšla do ulic: Ztrhanou tvář schovávala pod brýlemi

Taťána Kuchařová se od rozchodu s Ondřejem Brzobohatým neukazovala na veřejnosti, o víkendu se ale reportérům Blesku podařilo Miss World 2006 vyfotit před jejím bytem. Naskytl se jim ovšem velice smutný pohled. Oteklá Kuchařová se snažila maskovat tvář pod slunečními brýlemi a čepicí, přesto nešlo přehlédnout, že je ze zrady manžela naprosto zničená.

O rozchodu Taťány Kuchařové a Ondřeje Brzobohatého se spekulovalo již delší dobu, dva dny před Vánoci se ale manželé rozhodli tuto zprávu oznámit veřejnosti.

Pravé důvody rozpadu vztahu si nechala dvojice pro sebe, o pár dní později se ale provalilo, že hudebník má již za svou manželku náhradu a randí s tanečnicí Zuzanou Pilnou.

I když se snažila Kuchařová do té doby nekomentovat rozpad vztahu, informace o manželově milence ji zvedla ze židle.

Požádám o rozvod

"Jediné, co k tomu můžu říct, je to, že náš vztah jsme teprve definitivně ukončili až včera a požádám o rozvod. To, co jsem se dozvěděla z médií, mě překvapilo a zaskočilo. Je to pro mě pochopitelně veliké zklamání v člověku, kterému jsem věřila a plánovala s ním aktuálně rozšířit rodinu a se kterým jsem 30. června 2021 obnovovala manželský slib, který pro mě manžel přichystal jako překvapení k našemu 5. výročí svatby," neskrývala Táňa Kuchařová v pořadu Showtime veliké zklamání z Ondřejovy zrady.

Brzobohatý do té doby médiím tvrdil, že s Kuchařovou již od srpna nežije a každý má dávno vlastní život. Z vyjádření Taťány ale vyplynulo, že se o manželově milence dozvěděla až z tisku a neměla o ničem ani tušení.

Bolestivá rána od nejbližší osoby se na Kuchařové podepsala. Modelku se podařilo Blesku zachytit před jejím smíchovským bytem a vypadala velice zbědovaně.

Sluneční brýle nepomohly, Kuchařová ukázala oteklou tvář

I když se snažila Taťána Kuchařová na procházku důkladně zamaskovat pomocí slunečních brýlí, velikého kulichu a roláku, nešlo si nevšimnout, jako moc se do její tváře vepsal žal z rozchodu.

Bývalá Miss World působila otekle a ztrhaně, jako by probrečela několik dní i nocí…

Původní vyobrazení "přátelského" rozchodu se tak dvojici postupně rozpadá jako domeček z karet. Je totiž více než evidentní, že Táňa nemůže Ondřejův románek snést.

Nejkrásnější pár showbyznysu je již minulostí