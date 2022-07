Taťána Kuchařová dala minulosti definitivní sbohem: Učinila zásadní krok

Zdroj: Profimedia

Modelka Taťána Kuchařová měla prvních pár měsíců letošního roku dost náročných. Řešila totiž rozvod s hudebníkem Ondřejem Gregor Brzobohatým, který se po osmi letech společného soužití rozhodl kráčet vlastní cestou. Dnes už se modelce, zdá se, daří o poznání lépe a ve svém životě se soustředí jen na to dobré. Od exmanžela se už totiž jednou provždy distancovala.

Taťána Kuchařová si letos prožila dost perných chvil. Rozvod s hudebníkem Ondřejem Gregor Brzobohatým pro ni byl natolik náročný, že musela dokonce vyhledat odbornou pomoc. „Myslím si, že není žádná ostuda přiznat, když navštívíš terapeuta. Rozhodně nešlo o psychiatra. Toho potřebuje někdo jiný, ne já,” řekla otevřeně modelka v jednom z rozhovorů pro pořadu Showtime.

Brzy všechno pochopila

Pro nejkrásnější ženu světa pro rok 2006 bylo těžké přijmout, co se vlastně stalo. Manželovi dle svých slov do poslední chvíle věřila a jak uvedla, dokonce s ním plánovala založit rodinu. Ondřej se ale nakonec rozhodl pokračovat ve svém životě už bez ní. Modelce trvalo delší dobu se se vším srovnat a často utíkala do zahraničí, aby přišla na jiné myšlenky. Pak ale konečně prozřela.

„Nejsem jediná, kdo si prošel toxickým vztahem, a člověk toho díky vedení terapeuta hodně pochopí. Strašně mi pomohlo se od toho odpoutat a pochopit věci, které nemají logiku. Pochopila jsem, že já jsem zdravá, a ne ta druhá strana,” obula se nekompromisně Taťána do bývalého manžela, který nyní randí s moderátorkou Danielou Písařovicovou.

Poslední tečka

Před nějakou dobou pak Taťána Kuchařová udělala za svým bývalým vztahem tlustou čáru a zbavila se toho posledního, co ji s Ondřejem pojilo. Na sociální síti odpověděla na dotaz jednoho z fanoušků, který se ptal, zda si modelka hodlá vzít zpět své rodné příjmení. Na některých platformách totiž vystupuje stále jako Gregor Brzobohatá. „Přátelé, už se stalo!” odpověděla Taťána. „Jsem už dávno Kuchařová. Ale na sítích to trvá,” vysvětlila.