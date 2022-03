Zpátky v čase: Taťána Kuchařová na starších fotkách připomíná Angelinu Jolie

Zdroj: Profimedia

Modelka Taťána Kuchařová stále ukazuje, že se rozpadem manželství nenechala rozhodit, a září snad více než kdy dřív. Poté, co přiznala, že se její manžel Ondřej Gregor Brzobohatý rozhodl kráčet dál životem bez ní, se sice na chvíli stáhla ze sociálních sítí. Pak se ale vrátila v plné parádě. Fanoušky pravidelně zásobuje úchvatnými fotkami a na jedné z nich jí fanoušci dokonce přirovnávají k Angelině Jolie.

Konec loňského roku byl pro modelku Taťánu Kuchařovou nesmírně náročný. Už předtím se sice hovořilo o tom, že její manželství s Ondřejem Gregor Brzobohatým zasáhly nejrůznější problémy, až do prosince ale nebylo nic potvrzeno. Tehdy totiž manželé přišli se smutnou zprávou. „Naše cesty se rozešly. Prožili jsme krásná léta, za která jsme vděčni jeden druhému,” napsala nejkrásnější žena světa pro rok 2006 na Instagramu krátce před Vánoci. „Ondřej mě požádal, aby mohl jít svou cestou životem beze mě, a já to respektuji,” dodala ještě Taťána, která byla ze situace zdrcená.

Těžké chvíle

Hned na to se modelka na pár dní stáhla ze sociálních sítích a prakticky o sobě nedávala vědět. Fotoreportéři Blesku ji pak přistihli před jejím domem na pražském Smíchově a Taťána vypadala velmi utrápeně. Působila opuchle, tělo schovala do huňatého roláku a na oči nasadila sluneční brýle, i když bylo venku pod mrakem. Všichni tak věděli, že rozpad manželství velmi těžce snáší. Modelka se totiž do poslední chvíle snažila vztah zachránit. Ondřej své snažení ale dávno vzdal a stačil se zamilovat jinde. Právě tato skutečnost Taťáně ublížila ze všech nejvíc.

Sexy fotky

Po několika dnech se ale Taťána vrátila na Instagram, a to se vší parádou. Navázala spolupráci se známým českým prodejcem spodního prádla a začala své fanoušky zásobovat smyslnými fotkami, na kterých pózovala jen v titěrném prádle. Během toho stačila odjet na dvě dovolené, které jí v léčení zlomeného srdce, zdá se, pomohly na jedničku.

Jen pár měsíců od rozpadu vztahu Taťána působí opět velmi sebevědomě a nedává na sobě nic znát. Kromě aktuálních fotek ale nyní zveřejnila i pár těch, které její fanoušci dodnes neviděli. A rozhodně udělala dobře. „Neuvěřitelně nádherná a šarmantní žena,” napsala jedna z jejích obdivovatelek. A obdobných reakcí se objevovala celá řada. V komentářích modelku někteří dokonce přirovnávaly k Angelině Jolie. Modelka stále ukazuje, že její krása zkrátka nemá hranic.