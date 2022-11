Taťána Kuchařová dala singl životu sbohem: Přiznala nového partnera

Zdroj: Profimedia

Ještě nedávno si modelka Taťána Kuchařová pochvalovala, jak je skvělé nemít žádného muže po svém boku, protože se může naplno věnovat práci, přátelům a sama sobě. Jak se ale zdá, 7 měsíců po rozvodu s Ondřejem Brzobohatým už ji singl život přece jen omrzel. Prozradila totiž, že sama už není.

Zatímco Ondřej Brzobohatý se krátce po rozvodu s Taťánou Kuchařovou dal dohromady s moderátorkou Danielou Písařovicovou, modelka si nechávala dostatek prostoru na to, aby mohla konec manželství vstřebat. Muže aktivně nevyhledávala, přesto si k ní láska nakonec cestu sama našla.

Nový muž

Taťána Kuchařová pro Blesk přiznala, že je singl život minulostí. „Sama nejsem, ale nechci o tom více mluvit,” překvapila nejkrásnější žena světa pro rok 2006. „Až bude správná chvíle, řeknu více,” dodala jen a více se ke svému novému vztahu vyjadřovat nechtěla. O koho se tedy jedná, není v tuto chvíli jasné. Musí jít ale o opravdového pana Božského, když se kvůli němu modelka vzdala absolutní svobody, kterou si dle svých slov naprosto užívala.

Fajn období

Pro Taťánu Kuchařovou byl konec jejího manželství velmi náročný, a tak je více než pochopitelné, že zpočátku neměla na muže ani pomyšlení. Ještě nedávno se nechala slyšet, že jí život bez lásky po jejím boku nijak nevadí a naopak si jej umí dosyta užívat. „Užívám si svobody a, jak bych to řekla, nevím, kam dřív. Pořád mě zvou přátelé a kamarádi na různé večeře, obědy. Práce mě obrovsky vytěžuje, hodně cestuji. Musím říct, že je to fajn období, které se mi možná už nikdy nezopakuje,” svěřila se v rozhovoru pro iDNES.

Tam se také podělila o to, jak by měl její další partner vypadat. „Nejsem opravdu nijak náročná. Chci někoho, s kým se budu cítit v bezpečí a kdo mi bude vracet tu lásku, kterou dávám já, protože já mám velké srdce,” popsala ideální protějšek. A jak to vypadá, tak se jej konečně dočkala.