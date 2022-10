Taťána Kuchařová o Brzobohatém: Toxické osoby věří svým vlastním lžím

Zdroj: Profimedia

Vypadalo to, že Taťána Kuchařová hodila rozvod s hudebníkem Ondřejem Brzobohatým za hlavu a k manželstvím s ním se delší dobu už nijak nevyjadřovala. Po několika měsících ale prolomila mlčení a k ožehavému tématu se znovu vrátila. A o Brzobohatém, který momentálně randí s Danielou Písařovicovou, rozhodně neřekla nic hezkého.

Modelka Taťána Kuchařová několik měsíců po rozvodu opět září štěstím a rozdává úsměvy na všechny strany. Jakmile ale přijde řeč na jejího exmanžela Ondřeje Gregor Brzobohatého, smích ji rychle přejde. Z jejích slov je patrné, že pro ni byl rozpad jejího manželství velmi náročný a při vzpomínce na něj jen nevěřícně kroutí hlavou.

Lži a manipulace

Taťána Kuchařová téma rozvod po delší době opět otevřela přednedávnem v rozhovoru pro Blesk TV magazín. „Až když jsem potom postupně prozírala a zjišťovala jsem, jak mi lže a manipuluje se mnou, až tehdy mi všechno začalo docházet. Toxické osoby věří svým vlastním lžím a iluzím,” prohlásila nejkrásnější žena světa pro rok 2006.

„Jsem ráda, že já s jeho problémy už nemusím dál žít. Snažila jsem se mu a nám pomoct. Odvádí se tady celou dobu pozornost od pravé podstaty a pravdy. Musí pro něj být strašně vysilující neustále se přetvařovat a dělat, že ta pravda neexistuje,” prozradila ještě a dodala, že exmanžela prakticky stále chrání, neboť prý tají jiné skutečnosti, které se k jejich manželství pojily.

Už toho měl dost

Modelka po rozpadu manželství o Brzobohatém často mluvila v médiích a rozhodně pozitivně. Hudebník si nechával její zpovědi líbit a dlouhou dobu je přehlížel, v květnu ale jeho pohár trpělivosti přetekl. „Dlouho jsem nad tím, s ohledem na to hezké, co bylo v našem vztahu, jen tiše skřípal zuby. Mám toho však už akorát dost. Narozdíl od mé exmanželky Taťány nevyhledávám pozornost bulváru, abych v něm následně mohl šířit lži a demagogie, které by druhé očerňovaly a mě v očích veřejnosti vykreslovaly v tom lepším světle. Proč to Taťána dělá? Nechápu,” napsal rozhořčeně na svůj Instagram. Od té doby bylo z obou stran ticho. Zdá se ale, že Taťána k manželství ještě má co říct.