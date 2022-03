Taťána Kuchařová se dává dohromady: Mění stravování a podstupuje očistu

Zdroj: Profimedia

Modelka Taťána Kuchařová se stále vzpamatovává z rozpadu svého manželství s Ondřejem Gregor Brzobohatým. I když se jí už podařilo ujít poměrně dlouhou cestu, je jasné, že se hluboká rána na srdci ještě nestačila zcela zacelit. Nejkrásnější žena světa pro rok 2006 jde ale světlým zítřkům rychle naproti. Kromě cestování se nyní rozhodla podstoupit jarní detox.

Dlouhé měsíce se hovořilo o tom, že manželé Taťána Kuchařová a Ondřej Gregor Brzobohatý bojují se vztahovými problémy. Vzhledem k tomu, nakolik si ale oba cenili svého soukromí, o kterém se prakticky nikdy otevřeně na veřejnosti nebavili, nikdo netušil, nakolik vážné jejich trable jsou. To se ukázalo na konci loňského roku, když blízký člověk z jejich okolí Blesku prozradil, že dvojice dokonce nežije pod jednou střechou. Krátce na to byl Ondřej Gregor Brzobohatý přistižen ve společnosti tanečnice Zuzany Pilné, se kterou dokonce strávil noc ve svém novém bytě.

Bolestivý rozchod

Nápor informací, které se draly na povrch, byl tak silný, že manželé nemohli nadále mlčet. Společně světu prozradili, že jejich manželství dospělo do svého konce, a Taťána na sociální síti uvedla, že se hudebník rozhodl jít dál svou životní cestou už bez ní. V rozhovoru pro pořad Showtime modelka také přiznala, že neměla sebemenší tušení o tom, že se její manžel stačil zamilovat jinde, a z celé situace byla velmi zklamaná. Dnes je na tom ovšem o poznání lépe.

Dává se dohromady

Jak později Taťána Kuchařová uvedla, po rozchodu se musela svěřit do péče odborníků. Je tedy jasné, že definitivní odchod manžela velmi těžce zvládala. Právě na radu terapeuta, který jí doporučil zkoušet věci, které nikdy předtím nedělala, odcestovala na několik dní na severní pól. A jen co se vrátila, prchala na další dovolenou. Tentokrát do slunné Kalifornie. Zdálo se, že zkrátka v bytě na Smíchově, kde několik let s manželem bydlela, chtěla trávit co nejméně času.

Taťána Kuchařová se ale nyní, zdá se, s rozvodem dokázala poměrně dobře vyrovnat. I když pochopitelně ne na sto procent. Věří ale, že jí pomůže zahnat chmury jarní očista. „Přátelé, jaro za dveřmi a ti, kteří chtějí nastartovat a kteří si třeba procházíte taky náročnějším obdobím jako já, doporučuju jarní detox těla i mysli,” vzkázala modelka svým sledujícím, jak má v plánu vyhnat špatnou náladu.