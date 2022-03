Taťána Kuchařová přiznala pomoc terapeuta, jak se vyrovnává s rozvodem?

Zdroj: Profimedia

Poslední tečkou pro manželství hudebníka Ondřeje Brzobohatého a modelky Taťány Kuchařové byly fotografie hudebníka s údajnou milenkou - tanečnicí z divadla Karlín. Od této události uplynulo už pár měsíců a především modelka se z ní otřepala až pomocí terapeuta. Řídí se jeho radou a dělá věci, které nikdy předtím nezkusila.

Nový život

Půvabná blondýnka přiznala, že s vyrovnáním rozvodu jí musel pomoci odborník: „Můj terapeut mi doporučil dělat věci, který jsem předtím nikdy neudělala…,“ svěřila se svým fanouškům na Instagramu. Od té doby, co je sama, se její sociální sítě dost změnily, k fotografiím často připojuje vtipné komentáře nebo lokace. Někdy ale modelka narazí, a to v momentě, kdy nevkusně zpropaguje spolupráci. Schytala to od svých sledujících hlavně za spolupráci s firmou, která vyrábí papírové výrobky jako jsou například kapesníčky nebo toaletní papír. Mnozí z komentujících kroutili hlavou, zda to má bývalá Miss World zapotřebí.

Žena mnoha tváří

Modelčin pracovní zápřach jí nedovolil dlouho smutnit. Naplno se věnuje své nadaci Krása pomoci, která je zaměřená na pomoc osamělým seniorům, představila kolekci oblečení ve spolupráci se známou značkou a stala se jednou z tváří firmy na spodní prádlo. Právě fotkami ve spodním prádle se hemží i její sociální sítě, otázkou je, zda chce ukázat svému bývalému manželovi o co přišel, nebo na ně přilákat nového partnera. Vůbec prvním partnerem Taťány Kuchařové poté, co vstoupila do povědomí veřejnosti, byl bývalý pražský radní Milan Richter. Po rozchodu s radním se seznámila s americkým modelem Lanem Carlsonem, byly spolu čtyři roky a mnozí už diskutovali o tom, kdy se vezmou. Tím, kdo ji dostal až před oltář, byl Ondřej Brzobohatý. Na svého osudového partnera si musí modelka, jak se zdá, ještě počkat.