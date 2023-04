Kuchařová tahá Brzobohatého k soudu, ten její plány bojkotuje

Zdroj: Profimedia

Přestože jsou Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý úředně rozvedeni už více jak rok, modelka za manželstvím stále nemůže udělat tlustou čáru. Zbývá totiž ještě jeden krok, a sice anulování jejich církevního sňatku. To je ale během na dlouhou trať. Zvláště pak, když sám hudebník proces zdržuje.

Když se modelka Taťána Kuchařová a hudebník Ondřej Brzobohatý brali, slíbili si věčnou lásku i před Bohem. A právě toho dnes modelka nejvíce lituje. Aby totiž sama v sobě mohla za manželstvím udělat tlustou čáru, chce jej rozvést i církevně. Jenže rozvod před Bohem se stále ještě neuskutečnil. A to kvůli jejímu exmanželovi.

Bojkot ze strany Brzobohatého

Jak uvádí Blesk, žádost o anulaci jejich církevního sňatku byla k Metropolitnímu církevnímu soudu v Praze doručena právníky Taťány Kuchařové už v listopadu. Od té doby se mělo stání uskutečnit už dvakrát, jenže Ondřej Brzobohatý si údajně ani jednou nevyzvedl dopis s předvoláním a k soudu se nedostavil.

Pro Kuchařovou je tak situace jistě frustrující, neboť modelka chtěla mít rozvod dávno za sebou, aby byla konečně všechna pouta s jejím exmanželem zpřetrhána a ona tak mohla být po všech stránkách zcela volná.

Nelehký proces

I kdyby se ovšem Brzobohatý u soudu ukázal, není vůbec jasné, zda by k anulování církevního sňatku vůbec došlo. Celý proces je totiž poměrně náročný a u soudu musí zaznít nějaký závažný důvod. A tím samotná nevěra není. „Anulovat církevní sňatek není vůbec žádná sranda, musí se důkazně prokázat, že ten sňatek nebyl z určitých důvodů naplněn,” řekla k procesu před časem sama Kuchařová. „Žalobce či žalobkyně musí dokázat, že se dělo něco zásadního, co třeba před mužem či ženou ta druhá osoba zatajila . A co zásadně ono manželství poškodilo. Musí k tomu být jasná fakta,” uvedl zdroj z Metropolitního církevního soudu.