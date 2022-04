Lži do poslední chvíle! Kuchařová si s nevěrným Brzobohatým nebere servítky

Zdroj: Profimedia

Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý už mají oficiální rozvod za sebou. Ačkoliv se bývalá Miss World snažila na začátku rozchodu udržovat dekorum, s odstupem času už otevřeně mluví o manželově nevěře. Podle Kuchařové byl vztah prošpikovaný patologickou lží ze strany hudebníka.

Taťána Kuchařová nepatří zrovna mezi celebrity, které by praly špinavé prádlo na veřejnosti, s veřejnou potupou od Ondřeje Brzobohatého jí ale evidentně došla trpělivost.

Miss World nejprve nechtěla nečekaný rozvod po osmi letech vztahu rozebírat, když se ale provalilo, že má Brzobohatý pár dní po oznámení rozchodu novou známost, Táňa se přestala hlídat a otevřeně sdělila, co si o celé situaci myslí.

"Dobíhají nějaké věci, ale jsme oficiálně rozvedeni," potvrdila Kuchařová v rozhovoru pro Showtime televize Prima, že už proběhl oficiální rozvod a dodala, že s exmanželem aktuálně není vůbec v kontaktu. "Nejde to, vůbec už nechci," přiznala modelka.

Bylo to těžký a náročný

"Já jsem měla dvě možnosti, buď se úplně složit, což možná byl i záměr, nebo prostě jít dál," postěžovala si Taťána Kuchařová ve výše zmíněném pořadu.

Nejhůře prý modelka prožívala, když byl Brzobohatý nafocen bulvárem po boku tanečnice Zuzany Pilné.

"Bylo to hodně těžký a náročný, myslím, že se to dalo udělat líp, s nějakou úrovní. Takhle se ukázalo, jak to je," říká Kuchařová, která musela dokonce vyhledat pomoc psychologa.

Patologické lži Brzobohatého

Taťána Brzobohatá s těžkým srdcem připouští, že jí manžel už delší dobu lhal.

"Byly to do poslední chvíle patologické lži. Po osmi letech, kdy někoho miluješ i s temnějšími stránkami, přijde zlom," tvrdí Kuchařová.

Modelce pomohly terapie, bolest v srdci si ale prý ještě nějaký čas ponese. "Ještě je to čerstvé, chce to čas," věří blonďatá kráska, která rozhodně nebude mít nouzi o nápadníky.