Taťána Kuchařová je opět na cestách: Zlomené srdce léčí ve městě lásky

Zdroj: Profimedia

Modelka Taťána Kuchařová je v jednom kole. Po rozpadu manželství s Ondřejem Brzobohatým se naplno pustila do práce a každou volnou chvíli tráví v zahraničí. A není se čemu divit. Zdá se, že nejkrásnější žena světa pro rok 2006 neustále zaměstnává mysl, aby nepřemýšlela nad bolestí z rozchodu. Teď Taťána opět zvedla kotvy a vyrazila za hranice Česka. Překvapivě si však vybrala město, které vyhledávají hlavně zamilovaní.

Taťána Kuchařová se stále nemůže vzpamatovat z toho, jak dopadlo její manželství. I když do poslední chvíle doufala, že se jí a jejímu manželovi Ondřejovi Brzobohatému podaří lásku obnovit, po několika měsících přišel nevyhnutelný rozvod. „Ještě to je čerstvé, chce to čas,” nechala se modelka slyšet v pořadu Showtime s tím, že se v současné době učí, jak být single. Na novou lásku nemá ani pomyšlení a raději se věnuje tomu, co ji nejvíce naplňuje – svojí práci a cestování. Od rozpadu manželství kráska střídá jednu destinaci za druhou.

Dala na radu terapeuta

Úspěšná blondýnka přiznala, že po konci vztahu musela dokonce vyhledal pomoc psychologa. Ten jí poradil, aby dělala věci, které nikdy předtím nezkusila. A tak modelka v lednu vyrazila na severní pól. Jen co se vrátila zpátky do Česka, doma moc dlouho nevydržela. Zdá se, jako by pro ni byl únik z vlasti ve složitém období jistým vysvobozením. Koneckonců změna prostředí pomáhá zbavit se negativních myšlenek a zároveň jí dává možnost, aby se mohla naplno věnovat jen sama sobě.

USA, Barcelona a město zamilovaných

Po návratu ze zasněžené krajiny Taťána zatoužila po slunci, a tak vyrazila odpočívat na pláže v kalifornském Malibu. Následně se věnovala práci v Česku, další povinnosti ji ale opět odvanuly do ciziny. V Barceloně nafotila několik krásných snímků a znovu se přesunula. Tentokrát do Paříže, které se přezdívá město lásky.

Že by ale do hlavního města Francie vyrazila s nějakým novým partnerem, je velmi nepravděpodobné. Nejspíše si jen prodloužila pobyt v zahraničí, aby se ještě nemusela vracet do Prahy, nebo ji v Paříži čekají další pracovní povinnosti. V každém případě je z úsměvu modelky poznat, že jí cesty za hranice Česka pomáhají na zradu exmanžela spolehlivě zapomenout. A to hlavně teď, když se hojně mluví i o jeho údajném vztahu s Danielou Písařovicovou.