Taťána Kuchařová má po rozvodu jasný plán: Chce parťáka do života a dvě děti

Modelka Taťána Kuchařová vstřebává nedávno proběhlý rozvod se svým dnes už bývalým manželem Ondřejem Gregor Brzobohatým. Z konce vztahu, do kterého do poslední chvíle vkládala všechny naděje, je nešťastná a cítí se zklamaná. Flintu do žita ale nehází a i když si momentálně užívá být po osmi letech zase singl, na lásku rozhodně nezanevřela.

Dlouhou dobu byli považováni za pár, který jen tak nic nezlomí. Taťána Kuchařová a Ondřej Gregor Brzobohatý spolu byli krásných osm let a byli do sebe bláznivě zamilovaní. Poslední půlrok jejich manželství ale připomínal všechno, jen ne idylku. O problémech v jejich vztahu se spekulovalo dlouho. Vše vyeskalovalo ve chvíli, kdy byl na konci loňského roku hudebník přistižen fotoreportéry Blesku s tanečnicí Zuzanou Pilnou, ke které se choval více než přátelsky. Taťána byla ze zjištění zdrcená a rozhodla se požádat o rozvod.

Jiná žena?

I když Ondřej svou náklonnost projevoval tanečnici Zuzaně Pilné, už v té době se v jeho životě možná vyskytovala jiná žena. Konkrétně bývalá moderátorka České televize Daniela Písařovicová. Před pár dny totiž televizní magazín Showtime přišel s informací, že právě Písařovicová je novou partnerkou Brzobohatého. Oba dva se ohradili hradbou mlčení, Taťána k tomu ale měla co říct. „Dozvěděla jsem se to nedávno. I to, že jejich vztah trvá už kolem půl roku a začal ještě za našeho manželství. Co k tomu říct…,” prohlásila na adresu svého bývalého manžela a jeho nové lásky modelka.

Vizi své budoucnosti má

Pro Taťánu Kuchařovou byl rozvod bolestivou ránou. V současné době tak nemá sebemenší pomyšlení na to, že by si k sobě brzy našla někoho, kdo by zalepil díru v jejím srdci. „Nepotřebuji vytloukat klín klínem. Jsem teď singl a je to fajn,” svěřila se modelka svým fanouškům na sociální síti. Zároveň sdělila, že si postupně začíná uvědomovat, že jí byl rozvod vlastně ku prospěchu. „Dnes už vím, že zdánlivá ztráta může být i velkým ziskem. A nemyslím tím finančním,” prohlásila s tím, že pracuje na tom, aby byla šťastná.

Rozvod ji po psychické stránce semlel, ale určitě ne tak, že by modelka zcela zanevřela na lásku. Už teď ví, jak by její život měl vypadat za pět let. Chce mít po boku milujícího partnera. „Opravdového parťáka do života a dvě děti,” prozradila a dodala, že i za pět let touží po tom být tak pracovitá, jako je doposud.