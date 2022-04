Taťána Kuchařová o rozvodu: Pořád je to čerstvé, dalo se to udělat důstojněji

Zdroj: Profimedia

Modelka Taťána Kuchařová už od konce loňského roku prožívá velmi bolestivé období. Do poslední chvíle doufala, že se jí skomírající manželství s hudebníkem Ondřejem Gregor Brzobohatým podaří zachránit, když se ale dozvěděla, že srdce jejího manžela patří jiné, zhroutil se jí svět. Jak se ale zdá, čas pomalu ránu na srdci hojí, pořád je to pro modelku ale stále velmi čerstvé.

Dlouhou dobu se mluvilo o tom, že manželství Taťány Kuchařové a Ondřeje Gregor Brzobohatého sužují nejrůznější problémy. Vzhledem k tomu, nakolik si ale vždy manželé cenili svého soukromí, nikdy se na adresu své lásky nijak nevyjadřovali. Až do konce loňského roku, kdy začaly na povrch vyplouvat informace, které už šly jen horko těžko zpochybnit.

Ukázalo se, že hudebník se zamiloval jinde, a v návaznosti na to světu sdělil, že s manželkou plánují rozvod. To byla ovšem nesmírně překvapující zpráva pro Taťánu. Ta totiž věřila, že nepříznivé období s manželem překonají, a o jeho nové lásce neměla sebemenší tušení. Slova jejího manžela pro ni tak byly obrovským zklamáním.

Měla jsem dvě možnosti

Krátce poté, co nejkrásnější žena světa pro rok 2006 oznámila, že se bude rozvádět, na nakolik dní se stáhla ze sociálních sítí a bylo jasné, že potřebuje čas na to, aby všechno vstřebala. Brzy se ale vrátila a zdálo se, že se jí nepříjemnou situaci daří zvládat s přehledem. „Já jsem měla dvě možnosti. Buď se z toho úplně složit, nebo to zvládnout a jít dál,” nechala se modelka slyšet s odstupem času v rozhovoru pro Showtime, přičemž si naštěstí zvolila druhou zmíněnou variantu.

Nejvíce ji pochopitelně zlomilo to, co předcházelo oznámení rozvodu. „Bylo to hodně těžké a náročné a myslím si, že se to dalo udělat úplně jinak. Důstojně, s nějakou úrovní,” dodala ještě Taťána Kuchařová.

Už je po rozvodu

Nejhorší pro modelku byla skutečnost, že do poslední chvíle doufala v záchranu manželství a zdálo se, že po tom samém touží i její manžel. „Do poslední chvíle to byly jen patologické lži, to na tom bylo šokující, že po osmi letech, kdy někomu věříte, kdy někoho milujete i s jeho temnějšími stránkami, najednou přijde takovýhle zlom. Ještě to je čerstvé, chce to čas,” svěřila se modelka, která si stále zvyká na to být singl.

Prozradila ještě, že jsou s Ondřejem Gregor Brzobohatým už oficiálně rozvedeni a Taťána si po rozvodu vzala zpět své dívčí příjemní. S dnes již bývalým manželem nijak nekomunikuje a doufá, že ho v dohledné době ani nepotká. Opustila dokonce i jejich společný byt. Pravděpodobně proto, aby jí zapomínání šlo ještě snadněji.