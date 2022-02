Taťána Kuchařová si udělala legraci z rozvodu: Fotkou odzbrojila fanoušky

Zdroj: Profimedia

Modelka Taťána Kuchařová v poslední měsících rozhodně neprožívá zrovna to nejšťastnější období svého života. Její manželství procházelo velkou zkouškou, kterou se nejkrásnější žena světa pro rok 2006 snažila překonat. Jenže v prosinci se z médií dozvěděla, že se její manžel Ondřej Gregor Brzobohatý stačil zamilovat jinde. Modelka byla ze zprávy zdrcená, jak se ale nyní zdá, z nejhoršího už je venku. Dokonce si ze sebe a z nešťastné situace umí udělat legraci.

Dlouho měsíce se šuškalo o tom, že manželství Taťány Kuchařové a Ondřeje Gregor Brzobohatého prochází krizí. Manželé si ale vždy velmi střežili své soukromí, a tak spekulace o problémech nikdy nepotvrdili ani nevyvrátili. Blízký člověk z jejich okolí byl ovšem na konci loňského roku sdílnější a pro deník Blesk potvrdil, že jsou neshody manželů natolik velké, že dokonce ani nežijí pod jednou střechou. V návaznosti na to zprávy potvrdil i sám Brzobohatý, kterého později fotoreportéři zmíněné redakce přistihli ve společnosti tanečnice Zuzany Pilné, s níž měl strávit i noc ve svém bytě na Malé Straně.

Zdrcená Kuchařová

Taťána Kuchařová později přiznala, že se snažila manželství zachránit, a dokonce s manželem plánovala potomka. O tom, že by se v jeho životě vyskytovala jiná žena, neměla sebemenší ponětí. „To, co jsem se dozvěděla z médií, mě překvapilo a zaskočilo. Je to pro mě pochopitelně veliké zklamání v člověku, kterému jsem věřila a plánovala s ním aktuálně rozšířit rodinu a se kterým jsem 30. 6. 2021 obnovovala manželský slib, který pro mě manžel přichystal jako překvapení k našemu 5. výročí svatby,” prohlásila modelka v pořadu Showtime. Nejkrásnější žena světa pro rok 2006 se následně na několik dní stáhla ze sociálních sítích a další dění jinak nekomentovala.

Fotka s parožím

Jak se ale nyní zdá, Kuchařová už je z nejhoršího venku a snaží se brát věci tak, jak jsou. V dalších příspěvcích se k rozvodu už nijak nevyjadřovala, avšak jedna z fotek její fanoušky přece jen zaujala více než jiné. Modelka totiž na Instagramu sdílela fotografii, na níž sedí před stěnou pokrytou dvanácterem jeleních paroží. Hlavu má přitom položenou na rukou a do objektivu fotoaparátu se dívá s ironickým úsměvem. Paroží a rozvod modelky si pochopitelně její obdivovatelé dali okamžitě dohromady. „Tak teď jsem si vás oblíbila! Takovou p**el si ze sebe může udělat jen někdo, kdo je opravdu silný. Moje krev, můj humor!” napsala pod příspěvek jedna z fanynek. „Taky smekám klobouček, že si dokážete udělat ze sebe legraci a že už to berete s nadhledem,” přidal se další uživatel sociální sítě. Snad modelce její přístup k rozvodu vydrží a brzy se bude moci opět naplno radovat.