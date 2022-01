Tady byla Taťána Kuchařová ještě šťastná, dnes jí zbyly jen oči pro pláč

Zdroj: Profimedia

V posledních měsících jejich manželství nebylo dokonalé, Taťána Kuchařová se ale stále snažila věci napravit. Jak se ovšem zdá, její manžel Ondřej Gregor Brzobohatý se už dávno rozhodl žít bez ní. Poté, co ji před širokou veřejností ponížil, modelka dlouho neopouštěla jejich společný byt na Smíchově. Když pak jednoho dne vyšla na ulici, po kdysi věčně usměvavé krásce jako by se slehla zem.

Několik dlouhých měsíců se mluvilo o tom, že se z manželství kdysi až po uši zamilované Taťány Kuchařové a jejího manžela Ondřeje Gregor Brzobohatého začal pomalu vytrácet cit. Jenže když pak dost možná nejkrásnější dvojice českého šoubyznysu v červnu loňského roku obnovila svůj manželský slib, spousta lidí měla za to, že byla krize zažehnána. Jenže ne úplně na dlouho. Jen o několik týdnů později se totiž Brzobohatý z jejich společného bytu odstěhoval.

Naděje do poslední chvíle

Ani Taťána, ani Ondřej nikdy nebyli úplně sdílní a své soukromí si přísně střežili. Není tedy až tak velkým překvapením, že mnozí vůbec netušili, nakolik vážná situace u nich doma je. Na konci loňského roku se pak nechal blízký zdroj z jejich okolí slyšet, že se manželství rozpadá, a prozradil, že Ondřej a Taťána dokonce ani nežijí spolu. To pak potvrdil i sám Brzobohatý. „Máme už vlastní životy, od srpna už víceméně žijeme každý po svém,” prohlásil v pořadu Showtime.

Přestože manželé nežili několik měsíců spolu, oficiální „sbohem” si v té době ještě neřekli. A Taťána tedy doufala, že se jí nakonec podaří vztah urovnat. Pak ale přišla tvrdá rána. Fotoreportéři Blesku totiž Brzobohatého přistihli ve společnosti tanečnice Zuzany Pilné, se kterou měl podle zmíněné redakce následně hudebník strávit i noc ve svém novém bytě. Když se Taťána dozvěděla, že se již v životě jejího muže stačila objevit nová žena, neskrývala obrovské zklamání.

Smutek a zoufalství

V den, kdy se Taťána dozvěděla o nové lásce svého muže, ztratila všechny naděje, které v sobě ještě měla. „Jediné, co k tomu můžu říct, je to, že náš vztah jsme teprve definitivně ukončili až včera, a požádám o rozvod. To, co jsem se dozvěděla z médií, mě překvapilo a zaskočilo. Je to pro mě pochopitelně veliké zklamání v člověku, kterému jsem věřila a plánovala s ním aktuálně rozšířit rodinu a se kterým jsem 30. 6. 2021 obnovovala manželský slib, který pro mě manžel přichystal jako překvapení k našemu 5. výročí svatby,” reagovala na manželova slova modelka a nejkrásnější žena světa pro rok 2006.

Ve svém manželovi se dle všeho hluboce zklamala. Po několika dnech od rozchodu byla reportéry Blesku zachycena na ulici před svým domem. I přes pochmurné počasí se skrývala pod slunečními brýlemi, zabalila se do huňatého svetru s rolákem a vypadala velmi strhaně. Zároveň působila otekle, což bylo pravděpodobně zapříčiněno dlouhými a bezesnými nocemi. Snad se tedy modelka z rozchodu brzy vzpamatuje a bude opět zářit velkými úsměvy, na které jsou její fanoušci zvyklí.