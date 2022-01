Začátky Taťány Kuchařové: Příběh vesnického děvčete, které vyhrálo Miss World

Zdroj: Profimedia

Taťána Kuchařová ušla od začátku své kariéry pořádný kus cesty. Příběh dívky z malého města, která se stala uznávanou Miss World, by skutečně vydal na román. Pojďte si připomenout začátky této blond krásky.

Taťána Kuchařová se narodila na Slovensku, odkud pochází její otec. Po rozvodu rodičů se přestěhovala do východočeského města Opočno, kde si její matka našla nového partnera.

Život na vesnici ale nebyl pro cílevědomou dívku konečnou zastávkou. V roce 2006 se přihlásila do Miss České republiky a získala tituly Miss Sympatie, Miss Sahara, Miss Nejsympatičtější hlas, Miss Elegance.

Ve stejném roce odletěla Kuchařová na mezinárodní soutěž krásy Miss World do Varšavy, kde zvítězila nad 103 konkurentkami z celého světa. Stala se tak první a prozatím poslední Češkou v historii, která vyhrála tento titul.

Založení nadace a nevydařené lásky

Během modelingové kariéry spolupracovala Taťána Kuchařová se světovými návrháři i značkami a stala se tváří mnoha kampaní.

Dva roky po svém vítězství v Miss založila nadaci Krása pomoci, která je zaměřena na pomoc seniorům. V nadaci vystupuje v roli předsedkyně správní rady a charita ji velice naplňuje. Před sedmi lety dokonce prezentovala činnost své nadace na půdě OSN v New Yorku a v Ženevě.

Partnerem Taťány Kuchařové byl do roku 2009 pražský radní Milan Richter. Toho pak vystřídal model Lane Carlson. S americkým krasavcem to vypadalo na lásku na celý život, dokonce se šuškalo o svatbě. Vztah ale Táňa nečekaně ukončila, důvody si ovšem jako vždy nechala pro sebe. Na začátku roku 2013 se dala dohromady s českým hercem a muzikantem Ondřejem Brzobohatým, za kterého se koncem června 2016 provdala. Modelka se dokonce vzdala svého dívčího jména a přejmenovala se na Taťánu Gregor Brzobohatou. Na pohled dokonalé manželství ale nakonec nemělo šťastný konec.

Kuchařová a Carlson spolu vydrželi čtyři roky

Taťána Kuchařová s expřítelemZdroj: Profimedia

O krizi mezi Taťánou Kuchařovou a Ondřejem Brzobohatým se šuškalo již před více než rokem, tehdy se ale oba manželé spekulacím bránili.

Od léta na profilu Kuchařové ani Brzobohatého nepřibyla jediná společná fotografie, což začalo být fanouškům dvojice velmi podezřelé. Dva dny před Vánoci nakonec vydali Taťána s Ondřejem společné prohlášení ohledně jejich rozchodu.

"Ondřej mě požádal, aby mohl jít svou cestou životem už beze mě a já to respektuji," naznačila modelka, kdo podle ní může za rozpad vztahu. Sotva den po tomto přiznání navíc fotografové přistihli hudebníka v náruči nové ženy. Bývalá Miss World je tedy znovu k mání a prozatím žádného milence veřejnosti nepředstavila. Je totiž jisté, že známá tajnůstkářka bude nový vztah na rozdíl od svého ex držet pod pokličkou co nejdéle.

Taťána Kuchařová aktuálně prochází bolestivým rozchodem