Taťána Makarenko o detailech své svatby: Už rozhodla kdy a kde se odehraje

Krásná Taťána Makarenko se bude vdávat. Po osmiletém vztahu s hokejistou Zdeňkem Bahenským, který ovšem skončil rozchodem, se zdá, že konečně našla toho pravého. Bahenský pokleknout nechtěl, a tak se tohoto úkolu zhostil její nynější o tři roky mladší partner podnikatel Martin Pánek. Svatbu by prý chtěli stihnout ještě letos, tak uvidíme, jestli ředitelka soutěže Miss Czech Republic bude už v létě vdanou paní.

To, že se chystají vdavky, zveřejnila ambiciózní podnikatelka na svém Instagramu. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat, ke gratulacím se připojila například Natálie Kočendová, Mariana Bečková, Iveta Lutovská nebo Hana Dědková.

Romantika v Paříži

K zásnubám došlo 2. 1. 2023 v Paříži, ačkoliv podle Taťániných slov k nim mohlo dojít už mnohem dříve. Pro server super.cz Makarenko uvedla, že její nastávající měl prstýnek vyrobený už dva a půl měsíce a prostě jen čekal na ten správný okamžik. Mohla to být tak i Vídeň, která by se proměnila v místo naplněné štěstím, ale co je ideálnější, než město lásky Paříž? Pánek vybral pro svou žádost tu nejromantičtější variantu.

Ačkoliv Makarenko žádost o ruku čekala, zřejmě ne tak brzy a byla v šoku. Ostatně se není co divit, když se po minulém osmiletém vztahu s Bahenským prstýnku nedočkala. Bývalý partner Vlaďky Erbové měl podle Taťány jinou představu o budoucnosti, jak diplomaticky sdělila Blesku.

Briliant od zajíčka

Vypadá to, že je to ale právě Makarenko, komu se po rozchodu daří lépe. Na prstě se jí třpytí kýžený briliant a modelka září štěstím. Věkový rozdíl podle ní nehraje roli, hlavně, když spolu budou šťastní. A to se podle posledních zpráv zdá, že tak skutečně je.

Nezbývá než holubičkám popřát spoustu štěstí na jejich budoucí společné cestě životem a aby se Taťánino přání splnilo a veselka se stihla uskutečnit ještě letos. Ostatně o místě má už dlouho jasno, bude v resortu, který patří právě jejímu nastávajícímu.