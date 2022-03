Taťána Makarenko o válce na Ukrajině: Stalo se to, čeho jsme se báli

Zdroj: Profimedia

Ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko má rodinu v obci Oděsa na Ukrajině. V Oděse žije modelky otec s rodinou, babičkou i dalšími příbuznými. Taťána s maminkou Ukrajinu opustily před více než šestnácti lety, nyní ale obě sžírá obrovský strach o příbuzné. Bratra i otce Makarenko povolali do války.

Taťána Makarenko zažívá asi nejhorší období v životě. Ředitelka Miss je původem z Ukrajiny a proto se jí válka v zemi velice dotkla, obzvlášť proto, že má v Oděse tatínka, bratra i další rodinné příslušníky.

"Celá situace je pro mě velmi citlivá vzhledem k tomu, že mám celou rodinu na Ukrajině v Oděse, kde dnes ráno byly již zaznamenány výbuchy. S maminkou se snažíme se všemi spojit. Jsem v kontaktu s nevlastní sestrou z tátovy strany," svěřila se modelka Blesku.

"Táta je ještě v práci, ale vzhledem k tomu, že byla nyní vyhlášena kompletní mobilizace, tak se nyní bojím ještě více o celou rodinu. Již v létě, když jsme byly s maminkou na návštěvě rodiny v Oděse, tam byli ruští vojáci. Stalo se to, čeho jsme se již dlouhou dobu báli. Ohledně pomoci mé rodině, chci je dostat sem do ČR. Hranice se uzavřely, nepovolí jim ani odjezd ze země," tvrdí zděšená Makarenko.

Už v létě byli na Ukrajině vojáci

Na Ukrajinu zavítala Taťána Makarenko naposledy v létě. V srpnu si s maminkou ještě užila klidný výlet do rodné země, už tehdy ale na místě pozorovala ruské vojáky.

"V létě jsem byla na Ukrajině a už tam v té době byli ruští vojáci," přiznala modelka.

Pro Makarenko je nyní nejdůležitější dostat příbuzné do bezpečí, to ale není jednoduché vzhledem k tomu, že jejího otce i bratra povolali do boje.

Není povoleno opustit zemi

Taťána Makarenko na svém Instagramu později napsala, že její bratr i otec musí okamžitě nastoupit do války.

"Ptáte se mě, proč nevezmu celou rodinu sem do ČR. Aktuálně je na Ukrajině stanné právo, tedy uzavřené hranice. Lidé odjíždí z velikých měst do malých vesniček, ale není povoleno opustit zemi. Můj bratr z tátovy strany byl před chvilkou odvezen do vojny. Táta půjde také a samozřejmě i další členové rodiny, díky zavedení mobilizace. Celá situace je strašná a jsme s rodinou v kontaktu. Pokud se situace bude zhoršovat, jsme s maminkou samozřejmě připravené pomoct s emigrací," uzavřela.

