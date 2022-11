Tajemství Taťjany Medvecké: Tři hodiny po smrti maminky už hrála na pódiu

Zdroj: Profimedia

O tom, že je Taťjana Medvecká silná žena, nemůže být pochyb. Svědčí o tom i fakt, že jen pár hodin po smrti své milované maminky byla schopná hrát divadlo. Jiný by se zhroutil a přes slzy neviděl, ne ale slavná herečka, ta brala možnost jít hrát jako terapii.

Slavná herečka Taťjana Medvecká neměla nikdy na růžích ustálo, ale jako silná žena se vždy s osudem uměla poprat. Nejinak tomu bylo, i když jí umřela maminka. Někdo by se zhroutil a plakal do polštáře, ne ale Taťjana. Ta už tři a půl hodiny po její smrti stála na jevišti a hrála.

"Umřela mi v půl dvanácté a ve tři jsem hrála ve Strakonickém dudákovi. Během jedné dojemné scény jsem brečela opravdu hodně," prozradila Medvecká před časem Blesk magazínu a dodala: "Ono to hraní může být i terapie. Prostě je lepší být v zápřahu, dokud to jde. Když zůstanu sama se sebou. spíše se rozložím. Začnu si totiž některé věci až příliš uvědomovat a dopadá na mě konečnost bytí."

Vyhodili ji z baletu, protože byla vysoká

O Taťjaně Medvecké jste navíc možná nevěděli, že je nejspíš jedinou herečkou, která má vysokoškolský titul bez toho, aniž by měla maturitu. Ta navštěvovala baletní soubor Národního divadla, ale vyhodili ji, protože byla příliš vysoká.

Mladou dívku to velmi zklamalo a rozhodla se ukončit studium na gymnáziu. Jedna její profesorka jí poradila, ať si vyzkouší zkoušky na DAMU, aby viděla, jestli by ji to bavilo.

Žije spokojeným rodinným životem a do společnosti příliš nechodí

„Vlastně jsem ani nepočítala s tím, že to vyjde. Pro mě však byla velkou autoritou jedna paní profesorka v lidové škole umění, a co ta řekla, bylo svaté. Chtěla, abych si to vyzkoušela, a tak jsem šla. Nevnímala jsem to jako otázku života a smrti, jen jsem to zkusila a podařilo se,“ svěřila se v rozhovoru pro ahaonline.cz slavná herečka, která tedy šla na DAMU bez toho, aniž by měla ukončenou střední školu.

„Aspoň v tom mám exkluzivitu,“ směje se stále šarmantní hnědovláska.

Jinak žije šťastným a spokojeným rodinným životem. S manželem, kterého poznala při studiích, má dvě dcery - Kateřinu a Kristinu. Občas sice vyrazí do společnosti, ale většinu času raději tráví mezi svými blízkými.