Tatiana Drexler je zklamaná: Kvůli covidu chce po letech odejít ze StarDance

Letošní ročník StarDance je kvůli pandemii covidu velice netradiční. Během soutěže onemocnělo několik soutěžících covidem a zákeřná nemoc se nevyhnula ani členům poroty. Nepříznivé podmínky donutily Tatianu Drexler uvažovat, zda neopustí po letech svůj post porotkyně.

Tatiana Drexler nastoupila jako porotkyně do taneční soutěže StarDance v roce 2007 a od té doby se stala neodmyslitelnou součástí pořadu.

Letošní řada taneční soutěže je už od samého začátku komplikovaná kvůli covidové pandemii. Dva soutěžní páry musely ze soutěže samy odstoupit, několik tanečníků byla nakaženo nebo skončili v povinné karanténě.

Z těchto důvodů Tatiana Drexler uvažuje o tom, že by StarDance po letech opustila!

Přemýšlím, že je čas skončit

"Dneska je bohužel ten den, kdy skutečně přemýšlím, že je ten čas skončit. Letošní covidové vysílání je o mnoho náročnější než ty roky předtím. To mě nikdy taková myšlenka o konci nenapadla. Je to náročnější. I kvůli tomu strachu. S covidem to skutečně beru vážně. Mám z toho strach. A to to celé ztěžuje," svěřila se Tatiana Drexler v rozhovoru pro zena.aktualne.cz.

"Dneska je ta chvíle, kdy si říkám, že by do poroty StarDance mohla jít už nějaká mladší teta. Ale ono to rychle přejde a řeknu si, že se to nedá odmítnout. Přijdou zase klidnější dny a já se rozpomenu, jaká to je krása tam být. Vždyť je hezké, že někdo chce ještě takovou starou ženu někde mít," dodala porotkyně.

Pro Drexler je navíc velice náročné dojíždění, na živé přenosy totiž dojíždí z Německa, kde dlouhé roky žije.

Skoro jsem jim dala přes držku

"Musím se přiznat, že jsem ráda, že sedím na svém pohodlném gauči. Zrovna dneska jsem si říkala: "Táňo, proč to vlastně děláš?" Teď to bylo skutečně všechno až příliš stresové. Po vysílání StarDance mám vždycky vysoký adrenalin a dvě tři hodiny pak nemůžu usnout, druhý den ráno jsem musela brzy vstávat, jelikož jsem měla jít do dalšího televizního vysílání na rozhovor, pak mě zase hnali do rádia na další. Poté jsem sedla do auta a pět hodin švihala směrem na Hannover. Dojela jsem kolem šesté večer, kde na mě už čekali mí žáci a ptali se, kde jsem, že jdu pozdě, což je prý u mě nezvyklé. Skoro jsem jim dala přes držku, ale za tu situaci samozřejmě nemohli," přiznala Tatiana Drexler.

Během letošního StarDance se nakazil covidem její kolega Zdeněk Chlopčík a dva týdny ho v porotě zastupoval Václav Kuneš.

V 8. kole už pak byla porota opět v klasické sestavě, tedy⁠ Richard Genzer, Tatiana Drexler, Jan Tománek a Zdeněk Chlopčík.