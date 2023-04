Tatiana Dyková utekla od násilníka: Partner ji bil a zničil její psychiku

Zdroj: Profimedia

Herečka Tatiana Dyková na pohled působí jako velmi vyrovnaná a šťastná žena. Ne vždy tomu tak ale bylo. V jednom ze svých předchozích vztahů si totiž sáhla až na samé dno. Její bývalý partner ji psychicky i fyzicky týral. O svém trápení se herečka otevřeně rozpovídala až po letech.

Tatiana Dyková, manželka Vojtěcha Dyka, si před lety prošla skutečným peklem. Vztah, ve kterém ji její bývalý partner často bil a vyléval si na ní svou zlost, ji dostal až na pokraj jejích sil. S pravdou vyšla ven až nyní, když je už roky šťastně zamilovaná do svého manžela a žije spokojeným životem. Možná i proto, aby pomohla dalším lidem, kteří se nacházejí v obdobné situaci jako ona kdysi.

Prototyp toxického vztahu

Tatiana Dyková v rozhovoru pro časopis Instinkt uvedla, že v dobách, kdy žila s násilníkem, si vůbec neuvědomovala, že je chyba na jeho straně. Naopak dávala vše za vinu sobě, a dokonce žila v mínění, že jsou útoky jejího partnera oprávněné.

„Prostě jsem si myslela, že je to ta správná láska. A víte, jak se říká o těch bitých a týraných ženách: Jak to mohla nechat dojít tak daleko, proč hned nevzala roha? Jenže ono je to strašně těžký – i já jsem si samozřejmě myslela, že je to rána z lásky, že je tak zoufalej nebo jsem ho tak moc vytočila, chudáka malýho, až mi ji musel vyšít,” vzpomínala hvězda mnoha rolí.

Cesta za štěstím

Jednoho dne jí ale přece jen došla trpělivost a ze vztahu, který měl k lásce opravdu daleko, utekla. Náročnější než samotný úprk ale byl návrat ke zdravému sebevědomí, o nějž ji bývalý partner připravil. Herečka se proto svěřila do rukou odborníků a chodila na terapii. Dělala vše pro to, aby se dala po psychické stránce dohromady. Dokonce strávila týden sama ve tmě.

Veškeré její úsilí se nakonec vyplatilo. „Povedlo se a myslím, že mě to obrovsky zocelilo,” prohlásila herečka, která následně potkala svou životní lásku – herce a hudebníka Vojtěcha Dyka, se kterým žije ve spokojeném vztahu už řadu let.