Tatiana Dyková prozradila recept na sexy postavu: Děti se jí za to smějí

Zdroj: Profimedia

Tatiana Dyková opět zazářila ve společnosti. Maminka tří dětí dorazila se svým partnerem Vojtou Dykem na předávání cen Neviditelný herec století. I tentokrát patřil tento pár mezi nejlépe oblečené dvojice. Právem jsou tak označováni jako jeden z nejstylovějších párů českého showbyznysu.

Čtyřiačtyřicetiletá filmová hvězda byla v anketě Neviditelný herec století nominovaná v kategorii žen. Svou nominaci letošní rok neproměnila. Mrzet ji to ovšem tolik nemusí, doma má už jednu prestižní cenu, a to Českého lva za hlavní roli v komedii Štěstí.

Multifunkční herečka

Tatiana může srovnat herectví divadelní, filmové i rozhlasové. Právě poslední zmíněné je podle jejího názoru od těch ostatních velmi odlišné. „Neviditelný herec v rozhlase musí mít svůj zajímavý výraz v tom hlase. Musí mít příjemnou barvu a to umění se soustředit a vědět, že musí veškerou energii dát do toho hlasu. Vizáž v tomto případě nehraje vůbec žádnou roli.“

Soustředění není Táně rozhodně cizí. Když má chvíli pro sebe, věnuje se svému nitru. „Vnější procedury oželím, je pro mě důležitější mít čas na svůj vnitřek. Chci si probrat, co se za uplynulé dny stalo a kdo mi co řekl. Vím, že to tak potřebuji všechno zpracovávat a ukládat si.“

Děti se jí smějí

Hvězda filmů Medvídek nebo Kajínek vypadá vedle svého mladšího partnera Vojty Dyka naprosto skvěle. Leckdo by si mohl myslet, že Táňa tráví hodiny v posilovně. S početnou rodinou na to ovšem nemá příliš času. „Cvičím tak, že se ráno při chystání svačin pro děti protahuji. Pro mé syny to určitě vypadá vtipně. Ještě si u toho potancuji, no to dělám ráno a večer.“ Příliš času jí nezabere ani líčení a přípravy na společenské akce. „Zrovna dnes jsem měla čas se nachystat. Když ho ale nemám tolik, zvládnu se připravit i za půl hodiny.“

Nějakou tu chvíli jí při chystání na významné společenské akce ušetří i to, že se o její outfit postará specialistka. „Moje kamarádka Gábina Páralová mi šije všechny šaty. Řeknu jí na téhle akci bych se chtěla cítit takhle, nebo třeba tam by se hodilo tohle. No a pak to spolu vymyslíme a Gábina to podle toho krásně ušije,“ dodala.