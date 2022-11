Samoživitelka s nosem na vraždy: Tatiana Dyková září v netradiční detektivce

Zdroj: TV Nova

Na streamovací platformě Voyo odstartovala v neděli 23. října zbrusu nová komediální krimi série Případy mimořádné Marty s Tatianou Dykovou v hlavní roli. Tvůrci slibují neotřelé zločiny protkané celou řadou komediálních prvků, které pramení hlavně z povahy ústřední postavy. Po boku Tatiany Dykové se pak objevuje herec Roman Zach.

Extrémně nesourodá dvojice vyšetřovatelů v podání Tatiany Dykové a Romana Zacha se v premiéře představila v neděli 23. října na Voyo. Televizní premiéra osmidílného komediálního krimi Případy mimořádné Marty je naplánována na první polovinu příštího roku. O režii seriálu se podělil trojnásobný držitel Českého lva, včetně toho za nejlepší televizní seriál, Marek Najbrt s Tomášem Pavlíčkem (Chata na prodej).

Nenáročná detektivka

„Případy mimořádné Marty jsou seriál, který v sobě kombinuje napětí, detektivku a humor,“ říká Marek Najbrt a dodává: „Marta je zároveň ztřeštěná a inteligentní a ten způsob, kterým přichází na řešení případů, je geniální a skutečně mimořádný.“

Hlavní role mimořádně inteligentní Marty Adamcové připadla Tatianě Dykové, jejíž postava o sobě v seriálu prohlašuje, že „vždy, když vidí, že něco nesedí, tak to musí vyřešit. Jinak prostě nedokáže usnout.“ Svobodná matka se třemi dětmi, jejíž první manžel za podivných a dosud nevysvětlených okolností zmizel z jejich života, se tak souhrou okolností stává novou konzultantkou oddělení vražd. Zatímco kapitánka Hořavová (Anita Krausová) v ní vidí potenciální posilu s neotřelými vyšetřovacími metodami, tak extrémně upjatý a akurátní kapitán Kreiner (Roman Zach), který je navíc posedlý čistotou, tak trochu doufá, že se jedná jen o špatný vtip, na který bude moct brzy zapomenout.

„Role Marty byla na jednu stranu náročná, ale na druhou strašně osvobozující, protože má neskutečnou energii,“ říká o své roli Tatiana Dyková a dodává: „Myslím, že je to báječně namíchaná komedie a kriminálka, ve které se aktéři musí vypořádat s neustále prudící a dvakrát rozvedenou matkou tří dětí, která je geniálním, ale zároveň nezkrotitelným živlem. To je pro většinu postav hodně náročné, ale vzniká díky tomu celá řada komických situací.“

Roman Zach si nový projekt nemůže vynachválit

Její herecký partner, Roman Zach, představitel kapitána Kreinera, o Případech mimořádné Marty říká: „Jak mi někdy u kriminálních seriálů vadí, že některé věci nejsou možné a jako divák si říkám, že už je to vycucané z prstu, tak u Marty právě díky komediálnímu žánru neřeším, co je možné a co ne. V seriálu budeme sledovat spoustu vyšetřování, ale ten scénář je zejména o kontrastu dvou hlavních postav.“

„Prostřednictvím Případů mimořádné Marty a její představitelky Tatiany Dykové přinášíme neskutečný příval pozitivní energie, obrovské množství sarkasmu a vzdoru proti autoritám, generátor naprosto neočekávatelných vyšetřovacích metod a zejména žánrově osvěžující podívanou,“ shrnuje kreativní producent TV Nova Michael Bütow a uzavírá: „Ta stojí na pomezí kriminálky a komedie, jejíchž aktéři nemohou být více odlišní. Diváci se tak mohou těšit na střet chaosu a geniálních postřehů v případě hrdinky, která si rýpne do kohokoliv, a to klidně i nad ještě nevychladlým tělem, s léty ověřenými vyšetřovacími metodami, které mají svou posloupnost a řád, reprezentovanými Romanem Zachem.“